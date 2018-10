"Dosje Ronaldo": Zbog optužbi mu svi počinju okretati leđa...

Cristiana Ronalda istražuje američka policija zbog optužbi Kathryn Mayorge (34), bivše manekenke koja tvrdi kako ju je Ronaldo silovao 2009. godine u Las Vegasu u hotelu u kojem je radila kao hostesa.

Tada joj je, kako tvrdi, isplatio 375.000 dolara za šutnju, ali devet godina kasnije Amerikanka je ipak odlučila izaći u javnost. Dodala je i kako je šutjela jer se bojala, no mučilo ju je koliko je žena još proživjelo isto.

Tvrdi kako joj se Ronaldo poslije ispričao i rekao da je 99 posto dobar.

Ronaldo: Nisam silovatelj!

- Nakon što me silovao mi se ispričao. Kleknuo je i rekao kako je on 99 posto dobar momak, no ne zna za ovih 1 posto - rekla je Mayorga u intervjuu za njemački Der Spiegel, a Ronaldovi odvjetnici su najavili tužbu protiv novina.

- Novac sam iskoristila za svoje liječenje. Pa jesam li ja to trebala plaćati!? Silovao me - rekla je Kathryn i dodala kako su prije nagodbe Ronaldovi odvjetnici unajmili privatne detektive da je prate i iskopaju nešto što bi je diskreditiralo, motrili su joj kuću i brojali kazne za parkiranje. Tvrdili su i da njezin posao hostese nije bio baš za "dobre cure".

U saveznoj državi Nevada nema zastare za silovanje ako je žrtva prijavila nedjelo policiji unutar četiri godine. Ronaldu prijeti doživotni zatvor s mogućnosti izlaska na uvjetnu tek nakon 10 godina. Portugalac je sve optužbe odbacio.

- Nisam silovatelj, silovanje je gnjusan zločin, suprotno svemu što jesam i u što vjerujem. Mirne savjesti čekam kraj bilo koje istrage - rekao je Cristiano Ronaldo.

'Zagrabio me dok sam se presvlačila'

Mayorge tvrdi kako joj je Ronaldo prišao u klubu hotela, zgrabio ju za ruku i rekao "Ti, pođi sa mnom". Druženje su ipak nastavili u njegovom apartmanu, u kojem je bilo još ljudi, a napao ju je, kaže, dok se presvlačila u kupaonici u kupaći kostim.

Prijateljica koja je bila s njom kaže kako je izašla iz kupaonice raščupana, razmazane šminke i rastresena.

Ronaldo je, prema nekim izvještajima koje novine nisu potvrdile, 2009. tvrdio kako je pristala na seks, ali u mailovima koje je poslao njegov portugalski odvjetnički tim, priznaje kako mu je djevojka rekla da prestane i nekoliko puta je rekla 'ne'.

- Ležala je na boku. Nismo mijenjali poziciju 5 do 7 minuta. Rekla je da ne želi, ali se učinila dostupnom. Govorila mi je 'nemoj, nisam kao druge' i poslije sam se ispričao. Nije se žalila da je bilo brutalno, žalila se da sam je prisilio. Ali nije spominjala da će otići na policiju - obrazložio je navodno nogometaš.

'Nemoj, nisam kao druge'

U tim mailovima koje je objavio Der Spiegel, stoji i kako je Ronaldo rekao da je bilo predigre u kojoj je Kathryn voljno sudjelovala prije samog čina, no ona to opovrgava.

Također, on tvrdi kako su Kathryn i njezina prijateljica same tražile da ih pusti u VIP dio te da joj on nije prvi prišao. Prema njegovim gostima koji su također tu večer bili u apartmanu, nije se činila uzrujana kad je odlazila.

- Moja kćer svaki dan živi s tim što joj je napravio. Bilo je dana kad bi me nazvala jer je vidjela negdje njegovu sliku ili plakat i raspala se - rekla je mama Cheryl (66).

Već su ga optuživali za silovanje

Britanski mediji nakon optužbi objavili su tekst u kojem podsjećaju kako je Ronaldo 2005. godine bio pod istim optužbama. Tada je imao 20 godina, završio je na policiji na ispitivanju nakon što ga je djevojka iz Francuske optužila za silovanje u Londonu.

Ronaldo je tada igrao za Manchester United. Sud je, sedam tjedana kasnije, odlučio da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Još je jedna žena optužila Ronalda za silovanje, tvrdila je da je napastovao nju i njezinu rođakinju, ali kasnije je povukla optužbu.

Htjela se ubiti

Larissa Drohobyczer, jedna od odvjetnica Kathryn Mayorge, tvrdi da je njena klijentica emocionalno krhka i uplašena.

Zbog navodnog silovanja za što tereti Cristiana Ronalda, razmišljala je čak i o samoubojstvu.

- Od te 2009. kada se dogodio taj napad, padala je u depresiju, razmišljala je o tome da si oduzme život. Alkoholizirala se, a imala je i poteškoća u održavanju odnosa s ljudima te je teško pronalazila posao - objasnili su iz Mayorginog odvjetničkog tima.

Odvjetnica Leslie Stovall je pak dodala: - Bilo je to vrlo teško razdoblje za nju, imala je niz problema. Zadnjih osam ili devet godina je bilo užasno.

Mayorga je pristala ići na grupne terapije kako bi olakšala svoju borbu.

- U aktivnoj je terapiji i ima veliku podršku ljudi oko sebe. Radila je teško na sebi kako bi to ostavila iza sebe i na kraju diplomirala novinarstvo - rekla je Drohobyczer. Na spomenutoj press konferenciji Kathryn se nije pojavila.

- Odlučila je biti nedostupna medijima zbog svog emocionalnog stanja. Nije joj ovo baš ugodno - dodali su iz tima.

Doktori su potvrdili kako pati od PTSP-a (posttraumatskog stresnog poremećaja).

Sponzori mu okreću leđa

Najveći Ronaldov sponzor, Nike, s kojima ima potpisan doživotni ugovor, oglasio se povodom velike optužbe. Iz američke tvrtke poručuju kako će nastaviti pratiti situaciju i da ih je to sve jako potreslo.

- Duboko smo zabrinuti zbog uznemirujućih optužbi i nastavit ćemo pažljivo pratiti situaciju - oglasili su se iz Nikea za The Associated Press.

Ronaldo im je najveći promotor i njihova najpopularnija "muza", stoga ni ne čudi da je i njih zabrinula ova teška optužba. Oni su njegov dugogodišnji pribavljač sportske opreme, a za to on dobiva jako lijepu svotu...

Proizvođači mega popularne video igre 'Fifa' također su izjavili kako su zabrinuti te da

prate slučaj. Ronaldo se u novom izdanju igre za 2019. godinu nalazi na naslovnici.

- Vidjeli smo zabrinjavajuće vijesti koje optužuju Ronalda. Pažljivo ćemo pratiti situaciju, a želimo da se naši ambasadori ponašaju na način kako to i zahtijevaju EA vrijednosti - objavili su iz EA Sportsa te odmah uklonili sve fotografije Cristiana Ronalda sa društvenih mreža i kanala.

Juventusove dionice u padu

Kad je stigao u Juventus za 117 milijuna eura, mnogi su to popratili s dozom podsmijeha. Ipak je stigao kao 33-godišnjak.

No Juventus je vratio odštetu samo od prodaje dresove. Brže nego što je itko očekivao. Ronaldo je marketinški megaprojekt, u što su se brzo svi uvjerili. Kad je potpisao za Juventus, vrijednost kluba porasla je sa 620 na 825 milijuna eura.

No nakon što su u javnost izašle optužbe o navodnom silovanju, počele su padati i dionice torinskog kluba. Od utorka, kad je vijest prvi put izašla u medijski prostor, vrijednost Juventusa pala je za 13 posto!

Ronaldo unajmio 'zvjezdanog' odvjetnika

Usred teških optužbi za silovanje Cristiano Ronaldo unajmio je odvjetnika Davida Chesnoffa, poznatog po tome što je u raznoraznim parnicama branio mnoge holivudske zvijezde i sportaše kao što su Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Bruno Mars, Mike Tyson, Shaquille O'Neal, Andre Agassi.

Ronaldo, koji je negirao sve optužbe, ima 20 dana da se izjasni o ovom slučaju, javljaju američki mediji.