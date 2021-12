Aut! Joooooj, pa kako?! Ma daj..., orilo se s jednog terena na kojem su se otac i sin grčevito borili za svaki poen. Na drugom se prolomio usklik ministra:

- Tooooo!

Na trećem su igrale dvije djevojke u paru protiv muškaraca. Vrlo usklađene djevojke, i teniski i modno.

Ulog je bio pehar. Veći nego wimbledonski, a tom društvu nekako i važniji. Društvu od 200-tinjak rekreativaca koje su Silvio Marić i Goran Lukačević okupili na Stars Open Touru, prvoj stanici turneje u Zagrebu.

- Uh, ovo je mrak, super smo priču složili - ponosno je ponavljao Marić, nekad ljubimac Dinamovih navijača, koji danas, s jednakim žarom s kojim je rušio Partizan, Celtic ili Hajduk, skuplja tenisače, dogovara mečeve, prati tko kako igra, zapisuje rezultate...

- Dečki su ovo zaista sjajno organizirali, svaka im čast - govore svi natjecatelji uglas, a u Teniski centar Prince došla je cijelu priču podržati i Renata Šašak-Ružir (57), nekadašnja reprezentativka Jugoslavije, koja je 1984. došla do polufinala Fed Cupa, osvojila je dva zlata na Mediteranskim igrama, a na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984., kada je tenis bio pokazni sport, došla je do 2. kola. Godine 1983. ušla je u drugo kolo Roland Garrosa i bila je najbolja sportašica godine u izboru Sportskih novosti.

I dok je zbog velikog odaziva pojedinačni turnir stigao tek do polufinala i nastavit će se u petak, a među četiri najbolja među pro rekreativcima ostao je ministar financija Zdravko Marić, završio je onaj parova. U konkurenciji pro parova, gdje jedan igrač u paru smije biti bivši ili aktivni tenisač, najbolji su bili Bojan Dvrošek (46) i Tin Baković (22).

- Još pokušavam uspjeti u tenisu, koliko se može. Prije dva tjedna postao sam seniorski viceprvak Hrvatske - opisao se Tin, a Bojan je dodao:

- Zajedno radimo "Tennis holidays Croatia", projekt kojim dovodimo strance na sedmodnevne ili 14-dnevne teniske kampove po Dalmaciji i Istri.

- On je glava, a ja trener - ubacio se Tin.

Dolaze im ljubitelji tenisa svih uzrasta i na tom projektu Tin i Bojan funkcioniraju uspješno kao i na terenu jedan kraj drugoga.

- Poznajem ga otkad je bio dijete, ali tek ove godine počeli smo igrati zajedno - otkrio je Dvoršek, a Baković se nadovezao:

- I nižemo samo uspjehe!

Pa dobro, jeste li izgubili koji meč?

- Meč jesmo, ali turnir nismo! I moja djeca igraju tenis, a rekao sam im da ću sad, u ovim godinama, skupiti više 'kanti' od njih, haha - priča Bojan.

Baković se susretao i s nekim poznatim tenisačima.

- Znaju na Prvenstvo Hrvatske i takve turnire doći i Davis Cup reprezentativci. Ove godine nisu, ali igrao sam protiv Borne Goje.

I, kako je to završilo?

- Pa, moram priznati da me 'nakantao'! Bilo je to prije pet godina, bio je fizički puno jači. Ma sad nam vodi reprezentaciju, svaka čast. Teško je uspjeti u tenisu, ogromna je konkurencija. Sad svi žele igrati tenis, to je valjda neka fora, haha!

Iza Dvoršeka je nekoliko desetljeća u tenisu i potpuno se slaže s Tinom:

- Godinama sam živio u Njemačkoj i igrao njihove lige, 2018. sam se vratio i otkad je došla korona, rekreativni sport u Hrvatskoj je eksplodirao. Ne samo tenis, kompletno se nacija probudila, u interesu zdravlja svi su se počeli baviti sportom. Imamo i školu tenisa u Lučkom i ovo je doista najveći interes otkad pamtim. Bio je teniski boom uz Gorana Ivaniševića pa dugo zatišje i sad u zadnje 3-4 godine opet značajan porast interesa. To bi svakako savez trebao iskoristiti i pomoći, da toj djeci bude lakše uspjeti.

Na pitanje koliko često igraju tenis, obojica kažu da su stalno s reketom u ruci i obožavaju taj sport. Vidi se, dečki, kad još niste ispustili pehar ni na jednom natjecanju koje ste igrali...

U konkurenciji rekreativnih parova prvo su mjesto osvojili Marko Pavlica i Marko Brčić, imenjaci iz Nove Gradiške.

- On je predsjednik moga kluba u Novoj Gradišci - otkrio nam je Pavlica (18) pa nastavio:

- Ovo nam je treći put da smo igrali zajedno u paru, ali često nastupamo na istim turnirima. Preko njegovog prijatelja došli smo ovamo, nisam mogao nastupiti u singlu zbog školskih obveza, 4. sam razred Hotelijersko turističke škole. Igram tenis od osme godine, nastupao sam i na prvenstvima Hrvatske u mlađim uzrastima, ali nisam uspio doći daleko. Financijski je to jako zahtjevno. Sad igram zimsku ligu u Pakracu, tri puta tjedno sam na terenu.

Jeste li ikad igrali jedan protiv drugoga? Zapravo, smijete li uopće pobijediti predsjednika?

- Haha, jesmo, igramo stalno i pobjeđujem ga.

Tko više lomi rekete?

- Ne lomimo ih mi, smireni smo, nema sekiracije, samo polako, nije dobro biti nervozan.

Hoćete li doći i na ostale turnire, braniti naslov? Jer turneja se nastavlja u Poreču, Osijeku..., sve do završnog turnira najboljih u Umagu.

- Pokušat ćemo, vidjet ćemo, naravno da bismo htjeli braniti titulu. Turnir je doista sjajan...