Igrač je pogodio golf lopticom: Eksplodirala joj očna jabučica!

Na poznatom golf turniru Ryder Cupu između Europe i Amerike loptica je pogodila nesretnu obožavateljicu golfa Corine Remande u desno oko, nakon čega je, kaže, u potpunosti oslijepila na to oko te sada sprema i tužbu protiv organizatora turnira.

Corine Remande i njezin suprug odlučili su posjetiti tradicionalni Ryder Cup koji se održava svake godine u predgrađu Pariza Saint-Quentin-en-Yvelines, no taj posjet neće ni približno pamtiti po dobrome. Naime, jedan udarac sjajnog američkog golfera Brooksa Koepke odletio je potpuno krivo i loptica je sletjela na mjesto u publici gdje se nalazila Corine i pogodila je u desno oko. Od siline udarca, Remande je, kaže, oslijepila na to oko.

Brooks joj se odmah ispričao, a Egipćanka je najavila da će tužiti organizatore jer nitko nije upozorio da lopta leti prema publici.

- Mislim da je sve jasno, odgovornost za ovo moraju preuzeti organizatori. Nadležni nisu dali nikakvo upozorenje da loptica leti prema publici - rekla je Corina Remande.

