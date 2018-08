Jela: Od večeras me možete gledati u novoj ulozi voditelja

Kalinić je rezerva igraču koji se zove kurton, pardon, Cutrone. Momci, vi imate nojeva jaja. Doumbia igra intelektualnu obranu - pogledom. Damir Vrbanović magistrirao je na temu "off shore kompanije". Dinamo - Lokomotiva? Ne komentiram trening utakmice.

To su samo neki od komentara kojima nas je Joško Jeličić zabavljao u svojim nogometnim analizama. Bio je vrlo britak i po mnogima najbolji hrvatski nogometni analitičar. Vrlo elokventan, duhovit, često je plesao na ivici od iritantnih provokacija do duhovitih dosjetki. No, od danas Jela je u novoj ulozi. Uostalom, evo što je poručio.

- Nakon sedam godina stručnog komentiranja, došlo je vrijeme da ostvarim želju za koju sam se pripremao od prvog dana.

Želim se zahvaliti svima koji su mi pružili priliku raditi, učiti i napredovati. Hvala i Areni sport i RTL- u i HTV- u,odnosno

svim ljudima koje sam kroz te godine upoznao, surađivao s njima i od njih učio.

Vrhunac sam doživio kroz Svjetsko prvenstvo u Rusiji, odnosno sve one emocije koje smo zajedno proživjeli, a koje su nam priuštili naši heroji, reprezentativci. Hvala i veličanstvenoj emisiji Zabivaki, mojim kolegama koji su pružili maksimum da gledateljima olakšamo i uljepšamo najveće svjetsko natjecanje.



I na kraju, hvala svim gledateljicama i gledateljima na nevjerojatnoj količini topline, podrške i ljubavi za vrijeme i nakon Rusije.

Od danas, moj put se nastavlja na Planet Sport kanalima, unutar Vip i Bnet platformi, gdje ću imati ulogu voditelja i komentatora.

Uz mene će biti moj prijatelj i kolega Stipe Pletikosa. Imajte strpljenja sa mnom u novoj ulozi, dat ću sve od sebe da Vam najave, analize, razgovori pa i same utakmice budu zanimljivije.

Lijep pozdrav svima, vidimo se uskoro.

Eto, već od večeras možete svi gledati Jelu u novoj ulozi. No, budite sigurni da neće propustiti 'pecnuti' onoga koji je to zaslužio. Sretno, Jela...