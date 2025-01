Double-double je Zupcu već pod normalnim, ali Clippersi izgubili

Košarkaši Los Angeles Clippersa poraženi su na gostovanju kod Minnesote sa 108-106 usprkos još jednoj odličnoj predstavi hrvatskog košarkaša Ivice Zupca. Za 35 minuta provedenih na parketu Target Centra, Zubac je ubacio 17 koševa uz šut iz igre 7-11, 16 skokova te šest blokada.

Foto: Bruce Kluckhohn

Clippersi su sredinom druge četvrtine imali čak 19 koševa prednosti (42-23), međutim domaćin je okrenuo rezultat i u trećoj dionici poveo sa +10 (67-57). Uslijedio je novi obrat, gosti su četiri minute prije kraja poveli pet razlike (96-91). No, Minnesota je od -5 stigli do +5 35 sekundi prije kraja susreta.

Tri sekunde prije kraja pri vodstvu domaćina 108-106, Kevin Porter je namjerno promašio slobodno bacanje kako bi gosti možda uhvatili loptu i izborili produžetak, ali nisu uspjeli. Domaćine je do 18 pobjede, uz 17 poraza, predvodio Anthony Edwards koji je 28 od svojih 37 koševa postigao u drugom poluvremenu. Naz Reid je dodao 18, Donte DiVincenzo 15 koševa, dok je Rudy Gobert imao osam poena i 18 skokova.

Foto: Bruce Kluckhohn

Kod Clippersa, koji su sada na skoru 20-16, najefikasniji je bio Norman Powell sa 25 koševa, dok je James Harden dodao je 22 koša.

Kingsi slavili nakon dva produžetka

U najzanimljivijoj utakmici večeri Sacramento Kingsi su pobijedili Miami Heat sa 123-118 nakon dva produžetka. Miami je osam minuta prije kraja susreta imao čak 17 razlike (95-78), ali su Kingsi uspjeli izjednačiti na 102-102 i gurnuti susret u produžetak.

U prvom produžetku Heat je poveo 110-106, Kingsi su zabili pet u nizu za 111-110, potom je Terry Rozier s dva slobodna bacanja donio gostima +1, da bi Jaime Jaquez tri sekunde prije kraja imao dva bacanja za možda i potvrdu pobjede. No oba je promašio. Domaćin je osvojio loptu, a Keon Ellis se izborio za dva slobodna bacanja 0.2 sekunde prije kraja. Pogodio je samo jedno za 112-112 i novi produžetak. U dodatnom periodu Sacramento je poveo sa 117-112, Miami izjednačio, no domaćin je do kraja susreta 6-1 serijom izborio pobjedu.

Foto: Ed Szczepanski

DeMar DeRozan je predvodio pobjednički sastav sa 30 koševa, Domantas Sabonis je imao 21 koš, 18 skokova i 11 asistencija, dok je Malik Monk ubacio 23 poena. Tyler Herro je zabio 26 koševa za Miami, a Jaime Jaquez Jr. imao je triple-double učinak sa 16 koševa, 12 skokova i 10 asistencija. Sacramento sa 18 pobjeda i 19 poraza drži 11. mjesto na Zapadu, dok je Miami sa skorom 17-17 na devetoj poziciji Istoka.

Bullsi zaustavili Wembanyamu i društvo

Chicago Bullsi su u posljednjoj četvrtini gubili sa 15 razlike od San Antonio Spursa, ali su na kraju slavili sa 114-110. Bullsi su 47 sekundi prije kraja košem Cobyja Whitea poveli sa 111-110, da bi isti igrač sjajnim zakucavanjem 16 sekundi prije završetka doveo Bullse na +3. Victor Wembanyama je pokušao izjednačiti tricom osam sekundi prije kraja, ali nije pogodio.

Foto: Kamil Krzaczynski

Zach LaVine je bio najefikasniji u pobjedničkim redovima sa 35 koševa, 10 skokova i osam asistencija, Nikola Vučević je imao 24 koša i 11 skokova, a White je završio sa 23 koša. Kod Spursa osam je igrača imalo dvoznamenkasti broj koševa, prvi strijelac je bio Wembanyama sa 23 koša, 14 skokova i osam blokada. Chris Paul je dodao 18 koševa i devet asistencija. Bullsi sada imaju 17-19 na desetoj poziciji Istoka, dok San Antonio drži 10. mjesto Zapada sa 18-18.

Mavsi gube bez glavnih zvijezda

Lišeni ozlijeđenih Luke Dončića Kyrieja Irvinga, Dallas Mavericksi, proljetni finalisti, poraženi su na parketu Memphis Grizzliesa sa 104-119. Jaren Jackson Jr. je predvodio Grizzliese sa 35 koševa i 13 skokova, dok je kod Dallasa najefikasniji bio P.J. Washington sa 17 koševa i 10 skokova. Memphis je treći na Zapadu (24-13), a Dallas šesti (20-16).

Milwaukee Bucksi su na gostovanju porazili Toronto Raptorse sa 128-104 uz 25 koševa Damiana Lillarda, te 11 koševa, 12 skokova i 13 asistencija Giannisa Antetokounmpa. Bio je to njegov četvrti triple-double ove sezone i 49. u karijeri. Kod Toronta istaknuo se RJ Barrett sa 25 koševa i devet skokova.