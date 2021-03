Proslavljeni hrvatski rukometni reprezentativac Ivano Balić (41) uskoro će se priključiti stožeru reprezentacije i u narednom bi razdoblju trebao pomagati izborniku Hrvoju Horvatu. Balić bi trebao biti Horvatov prvi pomoćnik, a Igor Vori, koji je do sada obavljao dvostruku ulogu, trebao bi ubuduće ostati samo sportski direktor reprezentacije.

Vijest o angažmanu Ivana Balića za sada je još neslužbena, no iz izvora bliskih Hrvatskom rukometnom savezu saznali smo kako je Balić pristao prihvatiti ponuđeno mjesto pomoćnog trenera, a formalnost samog imenovanja i službene objave bit će na sjednici Upravnog odbora HRS-a, a onda i na Skupštini, u drugom tjednu travnja, neposredno nakon uskršnjih praznika.

Prva sljedeća akcija hrvatske rukometne reprezentacije je EHF EURO Cup, natjecanje na kome će snage odmjeriti reprezentacije koje su se izravno plasirale na Europsko prvenstvo 2022. godine: Španjolska i Hrvatska kao finalisti prošlog Europskog prvenstva te Slovačka i Mađarska, koje kao domaćini ne moraju igrati kvalifikacije. EHF je za te četiri reprezentacije organizirao posebno natjecanje, koje započinje 26. travnja.

Kako je uobičajeno da se pozivi igračima upute dva tjedna ranije, očekuje se da će i proceduru imenovanja Ivana Balića savez obaviti što prije. S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, još nije poznato gdje će se sve utakmice odigrati, no Hrvatska bi trebala igrati u Varaždinu. Ostaje otvorenom mogućnost da se po dva susreta s istim protivnikom igraju na istom terenu, ako to bude jednostavnije tako organizirati zbog epidemiološke situacije u drugim zemljama.

Ivana Balića krajem siječnja Lino Červar je predložio kao kandidata za novog izbornika, nakon što je Červar odstupio s izborničkog mjesta, ali je zadržao funkciju koordinatora za muški rukomet. Neprirodna i nelogična pozicija u kojoj bivši izbornik predlaže svog nasljednika također bi trebala biti predmet rasprave na UO i Skupštini.

Nakon debakla na Svjetskom prvenstvu u Egiptu, Linu Červara je naslijedio Hrvoje Horvat, koji je dobio prednost ispred druga dva kandidata: Slavka Goluže i Ivana Balića. A upravo Balića članovi UO tada nisu ni uzeli u obzir kao kandidata, uz obrazloženje kako nema potrebnu licenciju.

"Nakon iscrpne rasprave te detaljne analize svakog od ponuđenih kandidata, utvrđeno je da Ivano Balić, nažalost, nema potrebnu diplomu za obavljanje izborničke funkcije. Od dva preostala kandidata Upravni odbor je većinom glasova, uz jedan glas protiv, i jedan suzdržan, i neizjašnjavanje jednog člana, koji je zauzet radnim obvezama, odlučio zadržati kontinuitet u radu reprezentacije te je donio odluku o imenovanju Hrvoja Horvata za izbornika hrvatske muške seniorske reprezentacije" objavio je tada HRS.

U međuvremenu je na kvalifikacijskom turniru u francuskom Montpellieru rukometna reprezentacija ostala bez Olimpijskih igara, no vodstvo HRS-a stalo je iza izbornika Horvata i povjerilo mu vođenje reprezentacije u narednom razdoblju, a angažman Ivana Balića trebao bi mu dati dodatnu snagu i autoritet u pokušaju vraćanja Hrvatske u vrh europskog i svjetskog rukometa.

Ivano Balić do sada je radio kao izbornik juniorske reprezentacije, ima trenersku licenciju no ne i "master coach", potrebnu za izbornike koji vode reprezentacije na najvećim natjecanjima. No Balić redovno pohađa predavanja i licenciju bi trebao dobiti ove godine, tako da bi u budućnosti i sam mogao sjesti na klupu u ulozi izbornika.