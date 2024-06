Doznajemo pozadinu slučaja penal: Petković se ispričao na sastanku! 'Rekao je da je kriv'

Ni dva dana nakon poraza od Španjolske na otvaranju Eura ne stišava se rasprava oko toga je li Bruno Petković trebao izvesti kazneni udarac ili ne. Situaciju nije smirilo ni objašnjenje izbornika Zlatka Dalića, koji je otkrio kako se u reprezentaciji zna hijerarhija i tko izvodi kaznene udarce te da to nikako nije smio biti Petković.

Glavni izvođači su Luka Modrić ili Andrej Kramarić, a kako nijedan od njih dvojice nije bio u igri, trebao je to napraviti netko od starijih igrača ili pak sačekati odluku s klupe. No u svakom slučaju izvođač nije smio biti Petković jer je penal bio na njemu.

Pokretanje videa... 00:54 Dalić nakon teškog poraza od Španjolske | Video: 24sata/pixsell

Naravno, kao i u mnogim drugim situacijama kada je u pitanju reprezentacija, hrvatska javnost se podijelila na "team Petković" i "team Dalić". Ovi prvi stali su u zaštitu napadača kojeg po njima izbornik nije smio "napasti i javno prozivati", ovi drugi su dali za pravo izborniku koji je glavni i odgovorni za sve što se događa na terenu, pa tako i za izvođenje penala.

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nepisano je pravilo da igrač na kojem je napravljen penal ne puca, a pogotovo na cijelu situaciju baca svjetlo kako je Petković protiv istog suparnika i istog vratara već jednom promašio. I zbog toga je izbornik kazao kako nema mjesta egu... S druge strane, prilikom izvođenja spornog penala dugo su razgovarali Petković i Perišić. Ivan je ostao uz njega do pred samo izvođenje.

Da mu je, kao kapetan, htio ukazati da je bolje da Bruno ne puca, to bi i napravio. Da je htio sam uzeti loptu i pucati, Perišić je mogao i to. Kao što je Dalić tijekom pregleda VAR-a imao vremena reagirati i javiti igračima da Petko ne smije pucati, ako je već bio siguran da je to pogreška.

Pa iako se hrvatska javnost i dalje okupira tim nesretnim događajem iz 80. minute kod rezultata 3-0, koji usput budi rečeno ne bi puno toga promijenio u percepciji blijedog dojma koji su Modrić i društvo ostavili tijekom utakmice, u reprezentaciji je stanje redovno. Dan nakon utakmice održan je uobičajeni sastanak na kojem je bilo riječi i o spornom penalu:

- Bruno je na sastanku rekao da je kriv, ispričao se svima i sve je riješeno bez repova. U reprezentaciji se zna hijerarhija starijih igrača i kapetana, a Bruno nije trebao pucati penal isključivo zbog toga što je penal bio na njemu. I to je to, ne znam zašto se o tome još raspravlja kad je sve jasno i riješeno bez tenzija i nervoze. Idemo dalje, u srijedu nas čeka Albanija - doznajemo od izvora iz reprezentacije.

Spain - Croatia | Foto: Andreas Gora/DPA