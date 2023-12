Doznajemo: Hajduk nikad nije bio opcija, Brekalo jedino želi u Dinamo i sad je još korak bliže!

Josip Brekalo nikad, ali nikad nije bio ni blizu Hajduka, ni u bilo kakvim kombinacijama s Hajdukom. Josip je dinamovac i samo povratak u Dinamo dolazi u obzir, rekao nam je izvor blizak igraču, nakon što je plasirana vijest da bi Brekalo mogao potpisati za Hajduk.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Neistine, da ne kažemo budalaštine koje su plasirane, kako saznajemo, pokušaj je destabilizacije transfera Brekala u Dinamo. Naime, Josip se želi vratiti isključivo u Maksimir, kao što i Dinamo želi svoje dijete natrag. U cijelom transferu, kao što smo već pisali, čeka se samo dozvola Fiorentine.

Intirgantno je i zanimljivo da u recentnim glasinama u kojima se Arber Hoxha dovodio u kontekst Dinama, odjednom pojavila glasina da bi mogao i u Hajduk. Potom se spominjao povratak Laszla Kleinshelera u Osijek, pa je opet netko plasirao da bi Lacika mogao i na Poljud. Sada se ista stvar radi i s transferom Brekala, koji je blizu Dinamu..

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

Istina je da Josip Brekalo nema nikakve veze s Hajdukom i pričama da je u nekakvim pregovorima. Jest u pregovorima, ali oko povratka u Zagreb jer situacija u Fiorentini nije bajna.

Pod trenerskom palicom Vicenza Italiana, koji u klubu radi takve rošade i rotacije da ga malo tko može shvatiti, Josip se neće naigrati. Jer, kako objasniti da je Josip bio najbolji igrač na utakmici u Napulju, da je zabio gol, a nakon toga igrao svega 62 minute u devet utakmica. Kad su svi očekivali, od navijača do igrača, da bi Josip trebao konačno dobiti tri utakmice zaredom, da pokaže što zna, on završi na klupi.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Josio se nametnuo u svakom klubu u kojem je bio, u Torinu je bio među najstandardnijim igračima, no u Fiorentini ima nesreću da je trener Italiano koji mu ne želi dati kontinuitet. No Fiorentina je veliki klub s izuzetno jakom konkurencijom na krilnim pozicijama i stoga se Josip želi vratiti u Hrvatsku.

A kad je povratak u Hrvatsku u pitanju, u obzir dolazi samo Dinamo. S niti jednim drugom klubom Brekalo nije dogovarao niti bi igrao za neki drugi klub u HNL-u, a da nije Dinamo. Josip je Dinamovo dijete, odgajan je u Dinamovom duhu i gotovo su nikakve šanse da bi zaigrao za Splićane.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Poseban motiv povratka mu je i povratak u reprezentaciju. Jer, iz HNL-a se do reprezentacije probio Martin Baturina, do dresa je stigao i Marco Pašalić, koji je igrao u 3. njemačkoj ligi, pa igrama u hrvatskom prvenstvu dogurao do Dalićeva poziva. Josip je klasa iznad, igrač s ogromnim iskustvom i povratak u Hrvatsku bila bi najbolja opcija i za njega i za Dinamo.

Kako saznajemo, sve je još korak bliže, lako je moguće da u prvim novogodišnjim danima Josip Brekalo osvane u domovini. Ali to može biti samo Dinamo. Niti jedan drugi klub u Hrvatskoj.