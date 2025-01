Doznajemo pozadinu priče oko Sučića u Interu: Igrač je pristao, a Dinamo još nije dobio ponudu

Petar Sučić (21) i dalje se oporavlja od ozljede metatarzalne kosti. Dinamov veznjak posljednjih dana puni medijske stupce, "pola svijeta" ga je već preselilo u Inter. Ali u Maksimiru su mirni, Sučić ima višegodišnji ugovor s hrvatskim prvakom, a službene ponude u Maksimirskoj 128 još nema.

Pokretanje videa... 01:02 Cannavaro vs Gattuso, čija je voda bolja | Video: Ingrid Vujević/24sata, Hajduk Digital TV

Jučer se po tom pitanju oglasio i Fabrizio Romano koji kaže kako je "Inter je postigao dogovor s veznjakom zagrebačkog Dinama Petrom Sučićem. Trebao bi se priključiti momčadi u lipnju, uoči Svjetskog klupskog prvenstva. Trenutno su u tijeku pregovori između klubova o visini transfera, a još se razgovara". Reći ćemo - zanimljivo.

Prema njegovim riječima Dinamo i Inter nisu dogovorili visinu transfera, a Sučić na ljeto odlazi u Inter. Čudno. Sasvim je jasno da hrvatskom reprezentativcu nije problem dogovoriti uvjete s Interom kad je riječ o jednom od najpotplaćenijih igrača Dinama. I ne znamo točno koji bi igrač iz HNL-a imao problema oko dogovora osobnih uvjeta s - Interom!?

Susret Salzburga i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sučić je i dalje igrač Dinama, Fabio Cannavaro s nestrpljenjem iščekuje njegov povratak treninzima. I u njemu vidi jednu od glavnih karika u novom pohodu Dinama na naslov prvaka. A što će se događati do ljeta ili na ljeto - tko zna? Sučić je definitivno spreman za iskorak u nogometnoj karijeri, za odlazak na neku jaču nogometnu razinu. Ali, prvo u Maksimir treba stići i neka službena ponuda. Zasad sve ide preko posrednika. Drugačije ni ne može jer Sučić ima važeći ugovor još tri i pol godine, ne bez Dinamova pristanka.

Čini nam se kako i u Interu znaju da ne mogu Dinamove apetite zadovoljiti baš tako lako, kako "modri" neće zagristi na ponudu od 12 milijuna eura (plus tri milijuna bonusa). Sasvim je jasno kako u Dinamu na to neće pristati. A opet, nastavi li se Sučić razvijati kao do sada, u igru bi se mogli uključiti još neki velikani. Tako da priča s Interom nije gotova, ni blizu. Točnije, kako još uvijek nema službene ponude, ona još nije ni počela...