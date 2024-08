Doznajemo zašto je Gattuso kaznio Perišića: Gomilao je prekršaje otkad se priključio!

Dan nakon objave vijesti da je Gennaro Gattuso izostavio Ivana Perišića s popisa putnika za utakmicu s Lokomotivom, i to zbog kršenja klupske discipline, malo po malo na vidjelo izlaze detalji priče koja je itekako uzbunila navijače Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso uvodi red

U pitanju nije izolirani incident

Odmah po objavi vijest je zasjela na naslovnice novina i portala, bez obzira što su u tijeku Olimpijske igre, planetarni događaj koji prati cijeli svijet. Ali kad je u pitanju Hrvatska, onda nema te vijesti koja može zasjeniti prijelomnu vijest s Poljuda, pogotovo kad je u pitanju legenda hrvatskog nogometa poput Perišića.

Što se dogodilo, što je Perišić rekao/napravio da ga je Gattuso odstranio iz momčadi i ima li nade da će se njihov odnos popraviti i vratiti u normalu, hoće li Perišić iskoristiti izlaznu klauzulu te nakon 29. kolovoza platiti Hajduku 200.000 eura odštete i otići s Poljuda neobavljena posla...?

Odgovor na ta pitanja nije ni jednostavan ni lak, u prvom redu zbog toga što nije u pitanju izolirani incident, nego niz "akumuliranih prekršaja" koji su na koncu pogurali trenera Hajduka preko ruba i natjerali ga na nepopularnu mjeru kao što je odstranjivanje jednog takvog igrača iz momčadi.

Hajduk je pomogao Perišiću, a ne Perišić Hajduku

Odmah u startu treba jasno kazati kako Perišić nije napravio neki ozbiljan incident, nije se potukao, nije vrijeđao, nije odbijao trenirati ili bilo što slično, a što smo u prošlosti znali bilježiti kad je u pitanju Hajdukova svlačionica. Perišić je preveliki profesionalac da bi sebi dopustio takvo iskakanje iz tračnica, njegove radne navike i zalaganje nikad nisu bile upitne, ali jest karakter i nervoza koju iskazuje već neko vrijeme, a što očito utječe i na njega samoga, ali i na suigrače u svlačionici i cijeli klub.

Činjenica je da se Perišić odlučio vratiti u Hajduk tek nakon teške ozljede koljena i da su mu treninzi i utakmice u dresu Hajduka trebale poslužiti za što brži oporavak i odlazak na Euro.

Kad se na tu priču nadoda i famozna klauzula u ugovoru prema kojoj Perišić može napustiti Hajduk u bilo kojem trenutku uz odštetu od 200.000 eura, kao i priključenje momčadi tek nakon priprema, na koncu i blijede i neuvjerljive igre na startu sezone..., jasno je da to navijačima koji su ga dvije godine dozivali i s nestrpljenjem čekali da pomogne klubu u pohodu na trofeje i Europu nije najbolje leglo. Ispada da je na koncu Hajduk pomogao Perišiću, a ne Perišić Hajduku!

Cjelokupna situacija nije najbolje legla ni Perišiću, koji je i sam od sebe, ali i od suigrača očekivao puno više. I profesionalnije ponašanje, i veće zalaganje, i bolju igru, i puno veću minutažu... Perišić je jednostavno takav, specifičan karakter, uvijek u svom filmu, uvjeren da je ispravno sve što on radi i da tako moraju raditi i drugi.

A ako ne žele ili ne mogu... I tu dolazi do pucanja i do problema, pogotovo kad i on sam osjeti da je nemoćan i da ne može ono što je mogao ranije, pa se na to nadoveže kolaps momčadi pred kraj prošle sezone, blijeda izdanja na početku nove, činjenica da klub još uvijek nije realizirao planirana pojačanja, a i novi trener ima neke svoje ideje, pravila i taktičke zamisli koje Perišiću nisu najbolje legle. Perišić je navikao živjeti u idealnom svijetu, izoliran od problema i od javnosti, čak i od klupskih djelatnika koji nisu uz prvu momčad, a na čemu je posebno inzistirao.

Nervozu i nezadovoljstvo najprije je pokazivao širenjem ruku pa i otvorenim pokazivanjem suigračima da su pogriješili, kasnije se nastavilo prigovorima u svlačionici i na treninzima, iskazivanjem nezadovoljstva minutažom koju dobiva, tako i ulogom u momčadi, na koncu i načinom na koji ovaj Gattusov Hajduk igra, uglavnom na rezultat...

Hajduk i Osijek sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

I baš kao što sudac na terenu dođe do igrača, nabroji mu jedan, drugi, treći prekršaj koji je napravio i pokaže mu žuti karton, tako je Gattuso zbog "akumuliranih prekršaja" pokazao žuti karton Perišiću i ostavio ga u Splitu. Ako je zbog Perišićevog iskustva, igračke karijere i maksimalnog zalaganja na treninzima prelazio preko nekih stvari, preko direktnog zadiranja u njegov dio posla i odgovornosti - nije.

Tko i koliko će igrati, u kojoj taktičkoj postavci i ulozi, tko se mora kad i gdje pojaviti, kad je trening gotov i tko i koliko još smije nakon toga trenirati... sve to je u Gattusovoj ingerenciji, i tu nema popusta ni za koga. Ni za najmlađeg Durdova, ni za Sahitija koji je prvi osjetio Gattusovu čvrstu ruku, pa tako ni za Perišića. Bez obzira na njegovu profesionalnost, zalaganje i igrački status. Službeni Hajduk se za sada ne oglašava a neslužbene vijesti govore kako će ostaviti Gattusu i Perišiću da nesporazum riješe između sebe. Vidjet ćemo hoće li uspjeti...