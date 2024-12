DPH Zagreb pozvao na božićnu akciju skupljanja donacija i potrepština za djecu i majke

Članovi Društva prijatelja Hajduka u Zagrebu već tradicionalno su najavili kako će u vrijeme blagdana organizirati humanitarnu akciju. Pomoć u prošle godine pružili korisnici Specijalne bolnice u Gornjoj Bistri, a pomoći će korisnicima Kuće ljubavi u zagrebačkom naselju Savica Šanci.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Približava nam se kraj uzbudljive Hajdukove polusezone i 2024. godine, no njen završetak i nadolazeće božićne blagdane ne dočekujemo besposleni. Već tradicionalno, Društvo prijatelja Hajduka Zagreb humanitarno djeluje i pomaže onima kojima je pomoć zaista potrebna. Lani su to bili korisnici Specijalne bolnice u Gornjoj Bistri, a ove godine odlučili smo ponovno nakon 2020. godine pomoći korisnicima Kuće ljubavi u zagrebačkom naselju Savica Šanci.

Kuća ljubavi je kuća za smještaj trudnica i nezbrinutih majki s novorođenčadi i djecom do tri godine, te djece jasličke dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ukratko, Kuća ljubavi pruža smještaj i skrb majkama i maloj djeci koje iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti u svojim obiteljima. Trenutno je to njihov jedini dom, a kako bismo im Božić i ovo razdoblje koje slijedi barem malo uljepšali, kontaktirali smo Kuću ljubavi i saznali čega im sve nedostaje. Popis je poduži, no ima i nas hajdukovaca koji vjerujemo u našu staru maksimu prkosa moćnome i zaštite slabome pa nemamo sumnji u dobar odaziv na ovu akciju.

Higijena: Pelene (sve veličine od 1 do 7), vlažne maramice za bebe, staklene bočice i dude za bočice, tekući i praškasti deterdžent za rublje (sensitive za bebe), omekšivač za rublje (sensitive za bebe, sredstvo za uklanjanje dječjih mrlja, sredstva za čišćenje

Ljekarna:

- za mame: Lupocet tbl 500mg i 1000 mg, Neofen forte tbl 400mg, Herplex, prenatalni vitamini, septolete za grlo

- za djecu: kapi Bio Gaia, Linex i Espumisan, vitamin C tekući, gel za nicanje zubića, Biorella čokoladice, propolis baby sprej za grlo, Sterimar baby u spreju, multivitaminski sirup za djecu, betaglukan za djecu (Defendyl)

Hrana: Bebimil 1 i 2, Nan 1 i 2 Opti Pro, čokolino, čeksolino, rižolino, zobelino, grisolino, instant čaj za bebe, voćni sirup za sok, cornflakes, slani štapići, čajevi razni, pekmezi, čoko namazi, cedevita

Najvažnije, prikupljanje donacija za Kuću ljubavi će se odvijati u Bajdinom domu u sljedećim terminima:

nedjelja, 15. prosinca, 17:00-20:00

srijeda, 18. prosinca, 18:00-20:00

Također, za sve one koji neće imati vremena nabavljati i donositi sa sobom ove potrepštine – u Bajdinom domu će biti postavljena kutija gdje možete ostaviti svoj novčani prilog. Sve što se skupi će biti iskorišteno za kupovinu donaciju za Kuću ljubavi. Donacija možete i uplatiti na račun DPH Zagreba – HR6924070001100501350, OTP banka (opis plaćanja – “Donacija za Kuću ljubavi”). Za uplate iz inozemstva – OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, BIC (SWIFT): OTPVHR2X, IBAN HR6924070001100501350, Društvo prijatelja HNK Hajduk u Zagrebu.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na našem Facebooku i Instagramu te na mailu dphzagreb@gmail.com", stoji u obavijesti hajdukovcima.