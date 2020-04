Dr. Ivo opet izdominirao: Nadal ili Federer? Nijedan, volim cure

Uz servis i "slice" Twitter je vjerojatno najjače oružje Ive Karlovića. Humor, koji ne ispoljava previše u javnosti ili pred medijima, zato ispoljava na društvenim mrežama na kojima u pravilu daje kratke, a originalne odgovore.

Iste je davao navijačima, fanovima i ostalima koji ga prate, a kojima je kroz sat vremena odgovarao na pitanja premda im je isprva dao pola sata "fore". I u startu je morao razriješiti najveću tenisku dvojbu poput one nogometne u kojoj su glavna lica Ronaldo i Messi.

- Federer ili Nadal - "jednostavno" je bilo to pitanje.

- Nijedan. Ja volim djevojke - odgovorio je Karlović u svom stilu.

Sljedećim odgovorom Zagrepčanin je vjerojatno najviše razveselio svoje fanove koji ne žele dočekati dan zadnjeg njegovog meča u karijeri.

- Kad ćeš se umiroviti - pitao je jedan od navijača ono što svi želimo znati.

- Nikad - rekao je, pak, Karlović ono što smo željeli čuti.

This @ivokarlovic AMA has massively improved my mood, thank you, good sir

That's the quarantine content I might not deserve, but I certainly needed right now! pic.twitter.com/igYjq2bjy8