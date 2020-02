'Dr. Ivo' traje 20 godina: Toliko me boljelo da sam htio umrijeti

Visina košarkaška, servis topovski, tenis svjetski... Svjetski rekorder po broju aseva, najviši koji je ikad igrao Wimbledon, svjetski rekorder po serviranim asevima u jednom meču... Osvajač Davis Cupa 2005. Svjetski prvak, 'Doktor' Ivo Karlović! Danas je napunio 41 godinu.

Zagrepčanin kojeg se predugo pratilo sa skepsom, a iza kojeg su preko dva desetljeća profesionalne karijere, svjetski rekordi, deset osvojenih profesionalnih turnira, servisi od od 250 na sat i 10 milijuna zarađenih dolara.

Danas je 122. na ATP ljestvici, prošlo je 12,5 godina od najboljeg plasmana karijere kad je bio 14. tenisač na svijetu i... Još traje. Sa svojih 208 cm visine i dalje servira 'iz stratosfere', najviši je tenisač u povijesti zajedno sa Amerikancem Reillyjem Opelkom.

Imao je 16 godina kada je osvojio momčadsko Europsko prvenstvo, ali talent koji je rastao svima pred očima nije dobivao pažnju koju zaslužuje. Ivo i njegova obitelj krpali su kraj s krajem, mučili se i radili da prežive.

Karlović je u Wimbledonu pobijedio jednog od tada najboljih tenisača planete, Lleytona Hewitta, u prvom nastupu glavnog turnira na Grand Slamu 2003., a dok su ostali u svakom smislu uživali u luksuzu najveće turnira u povijesti tenisa Karlović i trener dijelili su sobu u hotelu toliko jeftinom da nije bilo kreveta u kojem je Ivo mogao normalno spavati nego si je, tako visok, pod noge stavljao torbu da bi 'produžio krevet'.

