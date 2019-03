Dragi, zar opet stativa? On je najveći pehist u hrvatskoj ligi

Da je lopta išla centimetar ulijevo ili desno, mogao je biti u vrhu strijelaca. No i ovako je Kristijan Lovrić (23) jedan od najboljih igrača lige, prema statistici je drugi najbolji krilni igrač, prvi je bio Rijekin napadač Heber, koji je u SAD-u.

- Protiv Dinama sam pogodio 12. stativu u sezoni pa sam pomislio: ‘Dokle više?!’. Ali vratit će se jednom, uvjeren sam. Radim naporno, pa sam siguran da će morati početi ulaziti. Peh? Pa ispada da sam najveći pehist lige - kaže Lovrić, igrač Gorice.

- Ma mora mu se vratiti. Ima dvije tetovaže na ruci, posvećene meni, koje ljubi nakon svakoga gola - ubacuje se Monika Conjar, hrvatska nogometna reprezentativka.

Upoznali su se ja jednom turniru, gdje je Monika igrala za muške.

- Odmah mi se svidjela, na prvu. Jesam li je faulirao? Čuvao sam je, ali je nisam niti taknuo.

Zajedno su osam mjeseci, a Kristijan je već napravio dvije tetovaže za Moniku.

- Ovo su njeni inicijali i datum njena rođenja, a ovo je njena fotografija u dresu s brojem 10. Planiram napraviti još jednu tetovažu, ali vidjet ću zbog mnogih obaveza koje imam - pokazuje nam članak desne ruke i dobacuje Moniki.

- A kad ćeš ti napraviti neku tetovažu za mene?

- Hoću, čim se osamostalimo.

Igrao sam s Cindrićem, bili smo treći u Hrvatskoj

Želja mu je zaigrati za Liverpool, njoj za Bayern ili Wolfsburg. Danas su u Osijeku, Kristijan na terenu, Monika vjerojatno na tribinama. Prije dolaska u Goricu Lovrić je vrijedio samo 50.000 eura.

Nakon sjajne sezone cijena mu je skočila gotovo deset puta, na 450.000 eura. Kristijan je iz Ogulina, a nogomet je igrao i s Lukom Cindrićem, hrvatskim rukometašem.

- Igrali smo zajedno za srednju prometnu školu, bili smo treći u državi. Prvo smo na županijskim kvalifikacijama sve pobijedili s 15-0, pa smo išli na regionalno u Rijeku, gdje smo sve pobjeđivali sa sedam-osam razlike. I onda smo na završnici državnog prvenstva bili treći, izgubili smo nesretno u polufinalu - kaže Kristijan.

Jeste u kontaktu s Cindrom?

- Čujemo se, ali ne prečesto. Bio sam odličan u malom nogometu, dvaput sam osvojio turnire u Križevcima, a na Kutiji šibica ispao sam nakon penala u četvrtfinalu. I to od svojeg suigrača Kahline. Obranio mi je penal i još mu nisam oprostio.

U Kustošiji je igrao sjajno, u 13 utakmica zabio je nevjerojatnih 14 golova, a u Gorici je na proljeće u sedam utakmica zabio tri gola uz asistenciju. I naravno, četiri prečke.

U Gorici nosi broj 44.

- To je zbog Ivana Perišića, on mi je najdraži igrač. Ima baš sve, brzinu, hitrinu, odlično igra lijevom i desnom nogom, volio bih kad bih jednom bio barem blizu dobar kao on. Eh, da, želja mi je upoznati ga. Prije bih upoznao njega nego bilo koga od svjetskih zvijezda. Neymar? Njega nikad ne bih htio upoznati. Ne volim ga. Messi? Opet Perišić... Ma i prije Ronalda. Bilo bi fora da pucamo slobodnjake jedan protiv drugog - rekao je kroz smijeh Lovrić.

Prečka? Ma nemoguće! Dokle više?!

I to ne bez razloga. Njega i Petra Bočkaja mnogi smatraju najboljim izvođačima slobodnih udaraca u Hrvatskoj.

- Nikad nismo pucali jedan protiv drugoga jer nam trener Tokić u Lokomotivi nije dopustio. Ovdje u Gorici ostajem poslije treninga i vježbam. Ulazi li? Uh, još pitate.

- Test? Dajte loptu - kaže Lovrić i namješta je na 20-ak metara.

- Evo, ide u lijeve rašlje.

Kratak zalet, udarac i - prečka!

- Ma nemoguće, pa dokle više te prečke i stative?!

Da je samo pola tih udaraca u stative i prečke završilo u golu, Lovrić bi danas vjerojatno vrijedio i dvostruko više.

- Ma ne zamaram se ciframa, o tome se brine moj zastupnik, koji mi jako puno pomaže. Ali godi kad čujete da vam je cijena narasla deseterostruko.

Na utakmici protiv Rudeša Lovrić je pretrčao 839 metara u sprintu, što je u samom vrhu europskih standarda. Primjerice, u Ligi prvaka se rezultati kreću od 750 do 850 metara.

No nije to sve. Protiv Hajduka je stvorio sedam prilika za gol, a rekorder je bio Dani Olmo, s pet kreiranih prilika. Kao veznjak, glavna je meta protivničkih “grubijana”.

- Tko je najgrublji igrač HNL-a?

- Mile Škorić iz Osijeka. Hrvatski Materazzi.

- A najbolji?

- Max Acosty iz Rijeke. Strašno brz, ne možete ga uloviti.

