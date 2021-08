Zašto volimo HNL? Zbog fantastičnih golova, zbog sjajnih driblinga i poteza kojima nas oduševljavaju igrači, ali i zbog komičnih situacija. Jednu takvu vidjeli smo na utakmici Slaven Belupa i Hrvatskog dragovoljca (0-1).

Nakon šest uzastopnih poraza, nogometaši Dragovoljca napokon su došli do prvih bodova nakon povratka u prvoligaško društvo i to u gostima kod tvrdog Slaven Belupa u sedmom kolu Prve HNL. Koprivničani su dominirali, no sve je poremetio crveni karton Nemanje Glavčića u 76. minuti. Gosti iz Zagreba su nakon toga pritisnuli, a pobjedu im je donio Benedikt Mioč u 85. minuti.

Davor Mladina je tako pobjedom debitirao na klupi Dragovoljca u svome šestom mandatu, a pobjeda nije mogla proći bez nesvakidašnjih scena. Iako je navečer u Koprivnici bilo ugodnih 20-ak stupnjeva, netko je očito pomislio da se igrači trebaju rashladiti pa je upalio prskalice usred utakmice.

Igrala se 19. minuta, a odjednom je voda krenula polijevati igrače. Nakratko je prekinuta utakmica jer očito se domaćinima poremetio vodovodni mehanizam pa su se prskalice pojavile same od sebe. No, igrači su bili više nego zadovoljni jer voda je došla u pravom trenutku. Trebalo je navlažiti suha usta, a barem nisu morali ići do klupe po bocu vode.

Kako god, osvježenje je očito bolje leglo igračima Dragovoljca koji su u nastavku utakmice došli do prve pobjede ove sezone.