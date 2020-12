Slobodan Tedić (20) proteklih nekoliko dana proživljavao je pravu dramu. Srpski nogometaš koji igra u nizozemskom Zwolleu na posudbi iz Manchester Cityja morao je iz igre već u 16. minuti domaćeg remija protiv Emmena (0-0) u nizozemskom prvenstvu odigranom 18. prosinca.

Ni slutio nije što je tomu razlog.

- Otišao sam samo na snimanje, a morali su me zadržati u bolnici. Imao sam cijev u plućima koju su mi punili kisikom da bih mogao lakše disati. U četvrtak popodne sam već disao bez te cijevi, a evo prije sat vremena su me pustili na kućno liječenje - rekao je Tedić u petak za službene stranice bivšeg kluba Čukaričkog.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Ajax slavio naslov

Povod kolapsa bio je korona virus koji, kako su mu rekli liječnici, nije prebolio do kraja. Tad je imao upalu pluća.

- Očito sam vukao sve to nekoliko mjeseci, gubio sam kisik dok me nije presjeklo na utakmici. Doslovno sam samo pao. Probao sam i nastaviti igrati, ali zaista nisam bio u stanju. Sad je sve dobro, možda je i najbolje ispalo baš ovako, sad znam o čemu se radi. Mislili su svi prvo da je rebro stradalo, ali sam sve vrijeme teže disao, stvarno me je boljelo. Prvotna je procjena da me očekuje pauza između četiri i šest tjedana - kaže srpski napadač rođen u Podgorici.

Htio je u Srbiju tijekom božićno-novogodišnje stanke u Eredivisie, ali od toga neće biti ništa.

- Sve ovo je bila jedna velika sreća u nesreći. Ponavljam, sve je dobro ispalo, kako je moglo biti. Čak su mi lječnici kazali da bi bilo iznimno opasno da sam u ovakvom stanju ušao u avion, da bi moglo vrlo loše završiti po mene. Dobio sam ujedno i zabranu letenja tri mjeseca.

- Imao sam nekoliko pehova, dvaput sam ozlijedio zglob, oporavljao se, zaigrao, i opet neki peh. Na kraju ova situacija sa plućima Krivo mi je - kaže Tedić, koji je nastupao za mlađe kategorije srpske reprezentacije do 17, 19 i 21 godinu, a u mladu momčad Cityja preselio je početkom godine.