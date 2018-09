Drama do samog kraja: PPD je izgubio u zadnjim sekundama

Rukometaši PPD Zagreba u susretu su 1. kola skupine B Lige prvaka kao domaćini u Osijeku izgubili od mađarskog Pick-Szegeda sa 23-24 (12-9).

Hrvatski se prvak protiv favoriziranog protivnika držao u rezultatskom priključku sve do samoga kraja, bio nadomak osvajanja boda, no 15 sekundi prije kraja Valentino Ravnić nije uspio s lijevog krila svladati Marina Šegu da bi igrači Szegeda do kraja susreta uspjeli zadržati loptu.

Pogodak za konačnih 24-23 za Szeged postigao je Richard Bodo minutu i 10 sekundi prije isteka vremena i to u trenucima kada su ruke sudaca bile podignute u zrak u znak prijetnje oduzimanja lopte zbog pasivnog napada.

Zagreb je do najveće prednosti od tri gola razlike stigao krajem prvog poluvremena, no uslijedio je vrlo loš ulazak u nastavak kojega je Szeged iskoristio da serijom 6-1 napravi preokret i povede 15-13. Ipak, Zagreb je uspio poravnati na 16-16 u 44. minuti, pa čak i povesti sa 17-16 i 18-17 u 45. minuti te se do kraja dvoboja niti jedna momčad nije uspjela odvojiti na više od jednog gola razlike. U samoj završnici kvalitetniji gosti su ipak uspjeli izvući pobjedu.

Zlatko Horvat s osam golova predvodio je PPD Zagreb dok je Jonas Kallman sa šest pogodaka bio najefikasniji kod Pick-Szegeda.

PPD Zagreb će sljedeći nastup u Ligi prvaka imati već u srijedu kada gostuje kod Flensburga.