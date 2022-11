Drama Ivice na Atlantiku: Mislio sam da sam gotov, paklena noć!

Ivica Kostelić (42) krenuo je u novu veliku avanturu - jedriličarsku utrku Ruta Ruma. No već na startu pojavili su se strašni problemi. Utrka je trebala startati u nedjelju, no zbog iznimno lošeg vremena start je odgođen. Naime, valovi na izlazu iz kanala La Manche bili su između šest i osam metara i nije se moglo jedriti.

Stoga je start prebačen na srijedu, a Ivica je već prvu noć proživio pakao.

- Noć iz pakla. Dok sam spavao, procurio je balastni spremnik te sam našao 300L vode u brodu nakon buđenja. Autopilot je nekoliko puta otkazao poslušnost. Pukao mi je innerstay te sam morao jako puno truda uložiti da improviziram novi. Uspjelo je”, objavio je Kostelić na Facebooku, pa dodao:

“Trenutno jedrim u vjetar od 20-25čv, puno je lupanja, ali za sad sve drži. Ne mogu koristit stražnji balast jer i dalje propušta. Daljinski autopilota ne radi. Na rubu sam snage, ali idemo dalje! Mislio sam da sam gotov.

Tim statusom obratio se Ivica Kostelić prvog dana regate koja je duga oko 7.000 kilometara.

- To je jedna od najvećih transatalnskih regata, a najveća transatlanska regata za samce. Cilj je u Guadalopueu. Moji ciljevi su završiti regatu, a potom se utrkivati koliko je to moguće, odnosno koliko to uvjeti dopuštaju. Najveći izazov koji si čovjek može postaviti je borba s oceanom, najveća sila koja postoji na zemlji. I to je jedna od najvećih i zadnjih avantura za čovjeka. Biti u mogućnosti utrkivati se na oceanu, iskoristiti svu tu snagu oceana, koju on posjeduje da bi se kretao, to je izvrsno. A tu je i natjecateljski adrenalin, koji me još očarava i nosi me naprijed - rekao je Ivica.

Najčitaniji članci