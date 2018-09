Drama legendarnog borca: U bolnici leži već pet mjeseci...

Legendarni hrvatski borac Branko Cikatić ovih dana proživljava svoj najteži meč u karijeri. Hrvatski tigar nalazi se u bolnici u Splitu već pet mjeseci zbog plućne embolije koja mu je čak i dovela život u pitanje u jednom trenutku.

Veliku potporu i pomoć pružaju mu njegova žena Ivana Davidovski Cikatić, kao i kći Lucija.

- Branka je gušilo i Hitna pomoć ga je iz našeg doma u Solinu odvela u bolnicu na Križinama gdje mu je utvrđena plućna embolija. U KBC-u je zatim došlo do komplikacija jer je dobio bolničku bakteriju i uslijedila je sepsa. U jednom trenutku mu liječnici nisu davali nikakve šanse. Mjesec i pol dana ležao je na intenzivnoj njezi i izvukao se. Sada je dobro. Zadnja dva tjedna je na odjelu fizioterapije gdje su ga digli na noge i brzo se oporavlja - ispričala je nedavno Ivana Davidovski Cikatić (43) Slobodnoj Dalmaciji.

Kako bi pomogla ocu, njegova kći Lucija osnovala je fundraising kampanju preko koje se mogu uplatiti sredstva za pomoć Branku. A legendarnom sportašu se javljaju i fanovi diljem svijeta koje je zadivio svojim potezima tijekom borilačke karijere, te su mu spremni pomoći.

- Došla sam na tu ideju jer je tata u dosta teškom stanju. Skoro nije preživio u petom mjesecu. Sada je još u bolnici, a jednom kada izađe trebat će nam sredstva za njegovu fizioterapiju i rehabilitaciju. Trebat će provesti puno vremena u toplicama kako bi se potpuno oporavio, a mi ne možemo to iznijeti sami - rekla je Lucija za Jutarnji.

Trenutno stanje je jako loše, a Hrvatski tigar ne može ni komunicirati sa članovima svoje obitelji.

- On leži nepokretan u bolnici. Ne može hodati, no komunicira s nama i razumije nas. Njegovo teško stanje je rezultat sepse, bakterije i plućne embolije. U bolnici čine sve što mogu i što je u njihovoj moći, no ta je bakterija i dalje u njegovu organizmu i pokazuje se rezistentna na sve lijekove. Dobio je i dekubitus od dugotrajnog ležanja.

U svome Primeu Cikatić je bio apsolutno nezaustavljiv. Kao borac osvojio je prvi K1 Grand Prix turnir sa 38 godina koji se održavao u Tokiju, i ušao je u povijest kao najstariji osvajač. Na putu do titule pobijedio je legendu borilačkih sportova Ernesta Hoosta. Specijalnosti su mu bile tajlandski boks i kickbox.

Koliko je bio moćan dokazuje i to da su veliki borci i glumačke zvijezde poput Jean Claude Van Damma i Chucka Norrisa bili u njegovoj sjeni. Godine 1989. osvojio je ispred njih dvojice nagradu Zlatna rukavica kao najpopularnijim u svijetu borilačkih sportova, a dodijelio mu ga je magazin Karate Budo. To pokazuje koliko je bio priznat u svijetu sporta u kojem se može uspjeti samo vlastiti trudom i litrama prolivene krvi i znoja.

I nakon što je otišao u mirovinu, nastavio se baviti s onim što najviše voli. Osnovao je Hrvatski savez tajlandskog boksa, a prošle godine je borca iz Solina Antonija Plazibata vodio do naslova na K 1 Grand Prixu.