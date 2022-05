Drama mladog dinamovca Luke Menala: Tjedan dana sam bio u bolnici, nisam mogao disati!

Posljednju utakmicu za Dinamo odigrao je još tamo 20. ožujka protiv Slaven Belupa, a onda ga je pokosila bolest. Luka Menalo (25) mjesec i pol dana nije bio u kadru lidera Prve HNL i to zbog dramatičnog razvoja nakon bolesti Covida-19.

Prošli vikend se končano vratio akcijama prve momčadi Dinama kada mu je trener Ante Čačić dao pola sata u remiju protiv Lokomotive 1-1. Srećom, sve je na koncu prošlo u redu, no mladi igrač 'plavih' proživljavao je iznimno neugodne trenutke.

Bio je na okupljanju reprezentacije Bosne i Hercegovine kada je osjetio da ga je savladala bolest. Pošto su svi bh. reprezentativci u tom trenutku bili nešto boležljivi, Menalo je, kako kaže, mislio da ga je ulovila viroza.

No, po ulasku u susret protiv Luksemburga 29. ožujka shvatio je da se događa nešto mnogo ozbiljnije.

- Kada sam ušao nisam se mogao pomaknuti. Nisam mogao disati, udahnuti zrak - rekao je Menalo za Sportske novosti.

Nakon reprezentativnih akcija sjeo je u automobil s Amerom Gojakom i zaputio se u Zagreb. Dok je sjedio vozeći se sve je bilo u redu, ali...

- Došao sam kući i krenuo na spavanje, ali opet nisam mogao disati. Nisam mogao baš ništa. Odmah sam otišao na Hitnu, mislio sam da će mi dati neki lijek pa će mi biti bolje. Međutim, kada sam snimio pluća, na snimci su vidjeli da imam Covid-ožiljke. Napravio mi se neki mjehurić u plućima, on je pukao i zrak iz pluća je izašao u taj prostor između srca i pluća pa zato nisam mogao disati. Tjedan dana sam u bolnici bio na kisiku! Kada sam imao koronu, trajalo je jedan dan. Imao sam temperaturu i to je bilo to, a eto što mi se sada dogodilo - rekao je Menalo.

