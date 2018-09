Drama osječkog golgetera: Ne igra zbog bubrežnih problema

Muzafer Ejupi (29) nije prošao Osijekove ljetne pripreme i još je nepoznat termin kada će se vratiti nogometu nakon što mu je otkriven poremećaj bubrežne funkcije.

Te loše vijesti Makedonac je saznao nakon što je proljetos bio podvrgnut liječničkom pregledu gdje mu je nakon alergoloških testiranja utvrđen čitav niz alergena na koje je alergičan.

Dobio je odgovarajuću terapiju, no onda su se pojavili i već spomenuti bubrežni problemi nakon čega je Muzo morao dobiti novu terapiju. Sve to odvojilo ga je od terena i on nije u mogućnosti trenirati s ostatkom momčadi budući da mu je naređeno mirovanje.

Danas se pojavio na treningu svoje momčadi i posjetio suigrače.

- Naravno da mi nedostaju nogomet i utakmice! Nikada nisam bio u ovakvoj i sličnoj situaciji i teško se na nju naviknuti. Moram biti strpljiv, discipliniran u provođenju terapije koju imam i čekati sljedeću kontrolu - rekao je za stranicu NK Osijeka.

Sve ovo objašnjava njegov drastičan pad u igri posljednjih mjeseci. Ejupi je u sezoni 2016/2017 imao 14 golova u HNL-u, a zatim odlično krenuo i u prošloj sezoni te zabijao važne golove u Europi. Nažalost, bolest ga je usporila i prestao je zabijati, kasnije i igrati.

Ne smije se još uvijek izlagati većim tjelesnim naporima, a lopta ga je 'povukla', pa je malo asistirao suigračima te pucao slobodnjake i penale golmanima.

- I dok sam kod kuće u Skoplju nisam neaktivan, već radim ono što mi je potrebno da se mišići sasvim ne opuste. Postoji neka granica u smislu opterećenja i jasno je da ne pretjerujem nego osjetim kada i puls 'govori' da bih trebao stati.

Bio je na više europskih i prvenstvenih utakmica, a iskoristio je priliku upoznati i nove suigrače.

- Naravno da dolazim iako to baš i nije kratka relacija od Skoplja do Osijeka. Doći ću i za vrijeme iduće prvenstvene stanke, u listopadu, a tada ću već imati i neki plan i program rada, dakako u dogovoru s liječnicima. Doduše, do prosinca neću znati ništa konkretnije, ali sam strpljiv i optimističan i vjerujem kako ću se vratiti onim pravim treninzima - završio je.