Rukometaši PPD Zagreba izgubili su od njemačkog Kiela 27-28 (15-12) u dvoboju 13. kola skupine A EHF Lige prvaka odigranom u Areni Zagreb, a pobjednički gol je u zadnjim sekundama postigao Norvežanin Harald Reinkind.

U porazu hrvatskog prvaka najbolji strijelac domaće momčadi bio je David Mandić sa osam pogodaka. Ivan Čupić je postigao pet, a Sandro Obranović četiri gola za domaće, a vratar Dino Slavić je sakupio 12 obrana.

U gostujućoj momčadi su po pet pogodaka postigli Domagoj Duvnjak i Harald Reinkind, a po četiri Sander Sagosen i Patrick Wiencek. Vratar Dario Quenstedt je imao 10 obrana.

PPD Zagreb je sa osam bodova i dalje na sedmom mjestu. Isto toliko bodova ima i šestoplasirani Elverum, a Vardar 1961 je peti s devet bodova. Danski Aalborg sa 20 bodova i Kiel s 19 bodova osigurali su izravan plasman u četvrtfinale.

Rukometaši PPD Zagreba su loše započeli utakmicu, što je Kiel iskoristio i nakon 10 minuta imao već tri pogotka prednosti (3-6). No, uslijedio je veliki preokret koji je sjajnim obranama pokrenuo Zagrebov vratar Dino Slavić.

Zagreb je serijom 6-0, od čega je dva pogotka iz kontranapada David Mandić postigao kad je domaća momčad imala igrača manje, od -3 došao do +3 (9-6) u 16. minuti. S takvom je prednošću momčad Ivice Obrvana dočekala i poluvrijeme (15-12).

Golovima Mandića i Klarice PPD Zagreb je nakon dvije minute igre u drugom dijelu imao četiri pogotka prednosti. No, iako je u Zagreb došao sa samo 13 igrača, Kiel se uspio oporaviti. Vratar Slavić više nije bio čudesan, kao što je to bio slučaj u prvom dijelu, Zagrebov napad više nije bio tako efikasan i gosti su već u 39. minuti izbrisali zaostatak, a u 40. došli do prvog vodstva (18-19) nakon 5-6 iz 12. minute.

Do kraja utakmice igralo se, uglavnom, gol za gol. PPD Zagreb više nije došao do prednosti, a gosti su u dva navrata imali +2 (23-25, 24-26). Golom Sandra Obranovića 40 sekundi prije kraja domaća momčad je izjednačila i držala bod u džepu sve do posljednjeg šuta. Nažalost, bio je to projektil Reinkinda sa 10 metara, koji je završio u mreži i sa zvukom sirene donio pobjedu Kielu koja njemačku momčad vodi izravno u četvrtfinale.

PPD Zagreb će za šest dana u Aalborgu pokušati doći do pobjede koja bi ga mogla odvesti u osminu finala.