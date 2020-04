Drama u Belgiji: Messijev avion prisilno sletio zbog problema

Stanka u španjolskom nogometnom prvenstvu traje već neko vrijeme, a situacija s korona virusom je sve gora i gora. U Španjolskoj je u posljednjih dana rapidno porastao broj zaraženih koji sada broji više od 100.000 u cijeloj zemlji.

Nogometaši Barcelone već neko vrijeme nemaju niti treninge, a igrači provode vrijeme u svojim domovima i na razne načine se snalaze kako bi održali formu. No čini se da svi baš i slijede upute stručnjaka.

Foto: Twitter

Privatni avion koji je u vlasništvu Lea Messija, prisilno je sletio u zračnu luku u Bruxellesu zbog problema s opremom za slijetanje. Avion je u devet ujutro poletio za Tenerife, ali nakon 90 minuta opet se pojavio u prijestolnici Belgije.

Leo Messi has just bought this private plane for $15M. pic.twitter.com/FqtBrKqHeL