<p><strong>Real Madrid </strong>u nedjelju u 21 sat u sklopu 2. kola <strong>La Lige</strong> gostuje kod <strong>Sociedada </strong>i taman kad su se realovci spremali poletjeti na put dug 347 kilometara uočen je kvar na avionu!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi Bernabeu</strong></p><p>Sreća po cijelu momčad da su mehaničari kvar na hidraulici uočili na vrijeme pa je let dogovoren u 11.30 sati bio otkazan i cijela 'kraljevska ekspedicija' morala je promijeniti plan putovanja.</p><p>Što spletom sretnih okolnosti, što zahvaljujući marljivim i temeljitim mehaničarima spriječena je potencijalna tragedija i velika sreća da avion s igračima Real Madrida nije poletio.</p><p>Realovci su, stoga, morali promijeniti rutu pa su otputovali do Vitorije odakle će se busom zaputiti do San Sebastiana.</p><p>Sportski svijet još se nije oporavio od velike tragedije i helikopterske nesreće u kojoj je poginuo <strong>Kobe</strong> <strong>Bryant</strong>, a i dan danas se u razgovoru protegne tema pokojnog vlasnika Leicestera <strong>Vichaija Srivaddhanaprabhe </strong>čiji se helikopter srušio.</p><p>Avionske nesreće poput one <strong>Emiliana Sale</strong>, čiji avion je pao netom nakon što je ostvario transfer karijere i iz Nantesa prešao u Cardiff, brazilske tragedije u kojoj je nastradala momčad <strong>Chapecoensea </strong>ili one iz 1950-ih kada je u velikoj munchenskoj tragediji poginula gotovo cijela momčad <strong>Manchester</strong> <strong>Uniteda </strong>obilježile su tragičnu stranu nogometa i zauvijek stavile sjećanje na preminule.</p>