Drama u raju: Potukli se igrači, klub kaznio Draymonda Greena

Svi misle da je u Golden State Warriorsima kao u bajci, sve bajno i krasno, ali nije baš. Puno je tamo zvijezda i teško je svima ugoditi, a da se netko ne žali. Čim nema malog šefa Stepha Curryja, odmah nered u svlačionici.

Draymond Green uzeo je skok u obrani nekoliko sekundi prije kraja utakmice protiv Clippersa i krenuo prema suparničkom košu. Vikao mu je Kevin Durant kao lud da mu doda loptu, ali Green kao Green (čitaj tvrdoglav) odlučio je sam to riješiti i na kraju je izgubio loptu. I Warriorsi su na kraju izgubili u produžetku 121-116, što je dovelo do nesuglasica u raju. Warriorsi su to odlučili sve smirit kaznivši Greena s utakmicom kazne i oduzimanjem jedne plaće.

No, ono što je sve zantrigriralo su su riječi Duranta početkom produžetka gdje su mu stručnjaci pročitali s usana riječi "Zbog ovoga i odlazim."

Kevin Durant realllllllllllly wanted Draymond Green to give him the ball...... pic.twitter.com/Y6qSTafwyq — Drew Shiller (@DrewShiller) 13. studenoga 2018.

Počeli su se međusobno vrijeđati, a navodno je sve eskaliralo u svlačionici gdje se dvojac skoro potukao.

- Ti ćeš svejedno otići ovo ljeto, to ti je cilj - vikao mu je uvijek prgavi Green.

Na kraju su to Warriorsi riješili gospodski i kaznili šašavog Draymonda s jednom utakmicom kazne i oduzeli mu jednu plaću.

- Ma neću vam ništa reći. Ionako ćete napisati ono što sami želite - ljut je bio na novinare Green.

- Želim ostaviti u "kući" ono što se dogodilo. Sezona je dugačka i ne brinem se previše. Što se dogodilo, dogodilo se, Idemo dalje, želim samo igrati košarku - rekao je pomirljivi Durantula.

DrayMagic i zmija su navodno sve izgladili i u miru nastavljaju svoj put prema još jednoj obrani naslova. Poraz protiv Clippersa im je bio treći u sezoni i trenutno su na omjeru 11-3.