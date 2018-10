Drama u Španjolskoj: Igrač je doživio moždani uoči utakmice

Vezni igrač španjolskog nogometnog prvoligaša Real Sociedada Luca Sangalli (23) doživio je blagi moždani udar, objavio je baskijski klub.

Sangalli je moždani udar doživio u srijedu ujutro dok se spremao za odlazak u Vigo gdje njegovu momčad u četvrtak očekuje prvi susret 16-ine finala španjolskog Kupa protiv Celte.

ℹ This morning Luca Sangalli suffered a mild stroke. He is now in the Stroke Unit of the Hospital Universitario Donostia, where his progress is being monitored. pic.twitter.com/9Kx32xSFw3