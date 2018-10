Drama u Zagrebu! Mladost u zadnjim sekundama do boda

Mladost je u Zagrebu odigrala 11-11 (1-4, 3-2, 3-1, 4-4) protiv njemačkog Waspo Hannovera, momčadi koja ima izravni plasman na završni turnir, kome je domaćin. Zagrepčani su se nakon četiri godine vratili u Ligu prvaka, a protiv jakog njemačkog sastava su izborili remi golom Antonia Petkovića sekundu prije kraja utakmice.

Mladost je početkom utakmice gubila s 1-5, ali su se 'žapci' ipak vratili, na krilima 11 obrana vratara Ivana Marcelića, te izbjegli poraz. Kod Mladosti su po tri gola postigli Petković, Cosmin Radu i Miloš Ćuk, dok su po dva gola za Hannover dali Brguljan, Giorgetti, Real i Ćorušić.

Dubrovački Jug je slavio u Berlinu protiv njemačkog Spandau 04 sa 7-6 (2-0, 2-1, 1-2, 2-3) i ubiježio prve bodove. Jug je do trijumfa došao zahvaljujući odličnoj igri u obrani u prve dvije čevrtine, kada su poveli s 4-1 i sačuvali to vodstvo do kraja, unatoč pritisku njemačke momčadi. Kod hrvatskog prvaka su po dva gola zabili Maro Joković i Loren Fatović, dok je Spandau predvodio Marko Stamm s tri gola.

Jadran je u svojoj prvoj utakmici grupne faze najjačeg europskog natjecanja nakon čak 24 godine tijesno poražen od vrlo jakog Szolnokija s 10-9 (1-3, 3-3, 3-3, 2-1). Splićani su poraženi u neizvjesnoj utakmici u kojoj u zadnje dvije minute nisu iskoristili nekoliko napada za izjednačenje.

Kod Jadrana, dvostrukog prvaka Europe iz 1992. i 1993. godine, tri gola je postigao Boris Popović, dva je zabio Ante Visković, a jedom se u strijelce upisao najpoznatiji igrač Splićana i hrvatski reprezentativac Anđelo Šetka. Mađare je predvodio Bence Batori s 4 gola.

U preostaloj utakmici skupine B talijanska Verona je u svom bazenu pobijedila prvaka Europe Olympiacos sa 7-6.