Dramatična bitka za titulu! Ovo je tablica i raspored Hajduka, Dinama i Rijeke do kraja sezone

Možda je kvaliteta pala u HNL-u, ali uvjereni smo kako će ova sezona biti jedna od najdramatičnijih i najneizvjesnijih u povijesti. Upravo to privlači još veći broj gledatelja na stadione i donosi veću dozu uzbuđenja ljubiteljima našeg nogometa. Pogotovo onim neutralnim. A navijačima Rijeke, Dinama i Hajduka neće biti lako. Uz ovakav rulet i učestale kikseve, morat će se naoružati tabletama za smirenje.

Hajduk i Rijeka su na početku proljetnog dijela sezone imali prednost u odnosu na Dinamo, ali ona se istopila u svega nekoliko kola i aktualni prvak sada ovisi o sebi. Modri su u velikom derbiju na Maksimiru srušili Rijeku 1-0 golom Frana Brodića iz jedanaesterca. Ostali su na trećem mjestu, ali zaostaju tek tri boda za Rijekom i bod za Hajdukom uz utakmicu manje. Taj susret čeka ih protiv Varaždina, ali obzirom da su se plasirali u osminu finala Konferencijske lige, neće se odigrati minimalno do travnja.

Rijeka je i dalju na vrhu nakon 24 kola s 50 bodova, Hajduk ima bod manje, a Dinamo 47 uz utakmicu manje.

Modri su ove sezone kiksali nekoliko puta i upadali u teške krize, ali opet imaju sve u svojim rukama. Bit će to dramatična bitka za naslov do posljednjeg kola, a u nastavku vam donosimo raspored sva tri kluba do kraja sezone.

Raspored Rijeke do kraja sezone u HNL-u

03.03. 15:00 Rijeka - Varaždin

10.03. 15:00 Rijeka - Osijek

16.03. 15:00 Slaven Belupo -Rijeka

30.03. 17:00 Rudeš- Rijeka

06.04. 17:00 Rijeka - Hajduk

13.04. 17:00 Istra 1961- Rijeka

20.04. 17:00 Rijeka- Gorica

27.04. 17:00 Lokomotiva- Rijeka

04.05. 19:00 Rijeka- Dinamo

11.05. 19:00 Varaždin- Rijeka

18.05. 19:00 Osijek- Rijeka

25.05. 19:00 Rijeka- Slaven Belupo

Raspored Dinama u HNL-u do kraja sezone

03.03. 17:30 Osijek- Dinamo

10.03. 17:30 Dinamo - Slaven Belupo

17.03. 17:10 Rudeš - Dinamo

30.03. 17:00 Hajduk - Dinamo

06.04. 17:00 Dinamo - Istra 1961

13.04. 17:00 Gorica - Dinamo

20.04. 17:00 Lokomotiva - Dinamo

27.04. 17:00 Varaždin - Dinamo

04.05. 19:00 Rijeka - Dinamo

11.05. 19:00 Dinamo - Osijek

18.05. 19:00 Slaven Belupo - Dinamo

25.05. 19:00 Dinamo - Rudeš

Raspored Hajduka do kraja sezone HNL-a

02.03. 17:10 Hajduk - Istra 1961

09.03. 17:10 Gorica - Hajduk

16.03. 17:10 Hajduk - Lokomotiva

30.03. 17:00 Hajduk - Dinamo

06.04. 17:00 Rijeka - Hajduk

13.04. 17:00 Hajduk - Osijek

20.04. 17:00 Slaven Belupo - Hajduk

27.04. 17:00 Hajduk - Rudeš

04.05. 19:00 Hajduk - Varaždin

11.05. 19:00 Istra 1961 - Hajduk

18.05. 19:00 Hajduk - Gorica

25.05. 19:00 Lokomotiva - Hajduk