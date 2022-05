Dramatična utrka u Španjolskoj: Max izletio pa slavio, Leclerc najveći gubitnik, Russell junak

Nizozemac Max Verstappen pobjednik je dramatične utrke za Veliku nagradu Španjolske! Pilot Red Bulla i aktualni prvak slavio je ispred momčadskog kolege Sergija Pereza, koji je neko vrijeme bio vodeći pa nevoljko morao propustiti Verstappena na čelnu poziciju, dok je treći završio Mercedesov George Russell!

POGLEDAJTE VIDEO:

Četvrti je bio Ferrarijev Carlos Sainz Jr., koji je u 60. krugu izgubio poziciju od Lewisa Hamiltona, ali uzvratio pet krugova kasnije dok je uoči ove utrke vodeći vozač prvenstva Charles Leclerc iz Ferrarija morao odustati u 27. krugu zbog problema s bolidom premda je gradio veliku prednost na vrhu.

Sainz Jr. je tako stigao do najboljeg plasmana u karijeri na domaćoj utrci u Španjolskoj dok je Russell svaku utrku ove sezone završio u top 5 s tim da je danas u Barceloni dugo držao Verstappena iza sebe pa stigao i do drugog postolja u ovom prvenstvu. Da je bolid malo konkurentniji vjerojatno bi imao i koju pobjedu, no bez obzira na sve Russell pokazuje zašto mu je Toto Wolff ukazao povjerenje.

U osvajače bodova ugurao se i Esteban Ocon. Krenuo je s 12. pozicije pa završio na odličnom sedmom mjestu, osmi je bio Lando Norris (startao 11.), a fantastičnu utrku imao je i Fernando Alonso, koji je odvozio do devetog mjesta nakon što je startao sa začelja, sa 17. startne pozicije.

Leclerc je tako ostao bez bodova u Barceloni što je omogućilo Verstappenu, koji je izletio sa staze u 9. krugu, a kasnije imao i problema s DRS-om, da preuzme vrh poretka vozača i sada ima 110 bodova, šest više od Monegažanina.

Spomenimo i da je najbrži krug odvozio Sergio Perez te osvojio dodatni bod, a iduća utrka je već sljedeći vikend kada se vozi čuvena Velika nagrada Monaca.

Poredak prvih 10 vozača u Barceloni:

Najčitaniji članci