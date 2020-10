Draži mi je gol 'bilima' nego fotka s Messijem, a kod nas ima igrača za 1. HNL, pa i za Hajduk

Htio sam dres jednog igrača Hajduka, ali svi su brzo pobjegli u svlačionicu. Nakon utakmice došli su nam trener Vukas i Mario Stanić te čestitali na borbi, ali mi je žao što nisam razmijenio dres, kaže Lotar

<p>Na TV-u mi je Hajduk izgledao mnogo bolje, a ovako, kad igrate protiv njega, ne izgleda nešto posebno, kaže <strong>Josip Lotar</strong>, nogometaš županjskoga Graničara koji je dao gol Hajduku u porazu 2-1.</p><p>Hrvatski kup uvijek nudi junake, heroje, ljude kojima nogomet nije jedini izvor prihoda. Jedan od takvih je Josip Lotar (23), student Kineziološkog fakulteta i igrač Graničara, kluba iz treće hrvatske lige. Eh, da, Josip je bio pobjednik Čokolino višebojca i osvojio je putovanje na utakmicu Barcelona - Lyon 2009. Ondje je upoznao Lionela Messija i Carlesa Puyola i ostvario dječački san.</p><p>- Ma to je bilo savršeno, ali, iskreno, gol Hajduku mi je draži od fotografiranja s Messijem. Kad sam zabio gol, preplavile su me emocije, nisam znao gdje sam. Evo, i dan poslije nisam bio svjestan da sam zabio Hajduku - kaže Josip, koji je nakon utakmice postao heroj Županje.</p><p>Znate kako to ide, odmah se javljaju svi, šalju poruke, čestitaju...</p><p>- Ne znam ni sam koliko sam dobio zahtjeva za prijateljstvom, čestitki, SMS-ova... Gol posvećujem pokojnom ocu Franji, koji me i usmjerio na nogomet. A što se tiče Messija, taj susret omogućili su mi Zvonimir Boban i otac Bojana Krkića. Oni su me odveli do igrača i tako su nastale fotke koje i danas čuvam doma - kaže Josip.</p><p>I dodaje, naravno:</p><p>- Odmah nakon utakmice nekoliko sam puta pogledao taj gol. Mnogo bolje izgleda na televiziji... Vidio sam taj prostor između dva igrača, ušao i zabio - kaže nam Josip.</p><p>Graničar je izgubio 2-1, no do 60. minute bila je to ravnopravna borba.</p><p>- Poslije 60. minute su nas počeli hvatati grčevi, nismo imali snage. Ali do tada smo bili ravnopravni. Bi li koji igrač Graničara mogao igrati u Hajduku? Sto posto! Mislim da mi imamo igrača koji bi bez problema mogli igrati u Prvoj HNL, uključujući Hajduk - kaže Jole.</p><p>Županja je grad, kaže Josip, u kojem je podjednako mnogo dinamovaca i hajdukovaca. On nije među njima.</p><p>- Navijam za Dinamo i Hajduk u Europi, ali nisam navijač niti jednoga kluba. Ja sam dijete Graničara.</p><p>Nakon utakmice nije uspio uloviti dres kao uspomenu.</p><p>- Htio sam dres jednog igrača Hajduka, ali svi su brzo pobjegli u svlačionicu. Nakon utakmice došli su nam Hari Vukas, trener Hajduka, i <strong>Mario Stanić</strong> te čestitali na borbi, ali mi je žao što nisam razmijenio dres - kaže Josip.</p><p>Eh, da se vratimo Messiju. Josip se fotkao s Messijem, koji mu je nešto i rekao.</p><p>- Pitao me igram li nogomet i za koga igram. Rekao sam mu: ‘Za Graničar iz Županje’. To mi je bio najdraži trenutak, do ovoga gola Hajduku. To je nešto neopisivo, pamtit ću ovo cijeli život - priča nam Josip Lotar.</p><p>Naravno, nakon sjajne igre i gola Hajduku možda se jave i menadžeri.</p><p>- Baš sam o tome razmišljao. San mi je jednog dana zaigrati u nekom velikom klubu. Javljaju se svi preko Facebooka, valjda će se javiti i koji menadžer, da dođe neka ponuda. Nogomet mi je život, uživam u njemu - kaže Josip, koji trenutačno uživa u vezi s djevojkom Ivom.</p><p>No silni zahtjevi i popularnost mogu Ivu učiniti ljubomornom...</p><p>- Ha, ha, ne treba se bojati - zaključio je Josip, novi heroj Županje... Dečko, koji cijelu karijeru igra u istom klubu - Graničaru...</p>