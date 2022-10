Drmić kritizirao Čačića pa se posuo pepelom: Bio sam pod velikim emocijama. Žao mi je

Mnogi su dojma kako je Dinamo morao i mogao napraviti puno više u Salzburgu (0-1), pa čak i napasti od prve minute. Hrvatski prvak branio se većinu utakmice, otvorio se tek pred kraj i stvorio probleme Austrijancima, no bilo je to nedovoljno za pozitivan rezultat.

Mnogi su kritizirali Antu Čačića zbog načina na koji je postavio sustav. Smatraju da se Dinamo trebao postaviti otvorenije i nadigravati se s austrijskim klubom, a bocnuo ga je i Josip Drmić nakon utakmice. Na iznenađenje svih. Jezik je radio brže od mozga.

- Imali smo šanse, osjetilo se. Moramo u uzvratu igrati s više samopouzdanja, više riskirati i tražiti gol. Kad igraš s petoricom u obrani, to pokazuje da se više želiš braniti. Čim smo izmijenili, bilo je ofenzivnije. Nije ni loše biti fleksibilan da možeš mijenjati sustav tijekom utakmice, ali nogomet treba igrati atraktivno i napadački na ovoj razini. Ako ne filozofiramo, odmah smo opasni, samo nas danas nije nagradilo - rekao je Drmić čije su riječi odjeknule u medijima, ubrzo je požalio.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Očito njegove izjave nisu ni najbolje sjele samom Čačiću pa se Drmić posuo pepelom. Dao je kratki intervju za službenu stranicu Dinama gdje se ispričao za mir u kući.

- Prije svega moram reći da mi je žao zbog toga kako se u javnosti protumačio moj komentar utakmice. Moja izjava o taktici, načinu kako smo igrali, nije niti u najmanjoj mjeri bila usmjerena kritiziranju rada našeg stožera ili igre naše momčadi. Ja se trudim biti profesionalac u svemu što radim, iznimno cijenim ovaj klub, trenera Čačića, stožer, svoje suigrače. Moj komentar pred medijima o tome kako smo igrali bio je samo moje promišljanje dok sam bio pod velikim emocijama, što svakako nije opravdanje. To je nešto čemu je mjesto u svlačionici, kada se unutar momčadi i stožera razgovara o utakmici, dojmovima, razmišljanjima.

Dinamo je nakon tri kola posljednji u skupini s tri boda, ali s velikim šansama i dalje za europsko proljeće. Već u utorak bi pobjedom na Maksimiru protiv Salzburga pretekli austrijsku momčad.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Nakon utakmice u kojoj smo svi istinski htjeli doći do bodova, trudili smo se, davali sve od sebe, imali smo taj pogodak koji nas je prvo odveo u veliko slavlje, a onda je za par trenutaka poništen, igrali smo dobro, a nismo uspjeli upisati bodove… teško je odmah po završetku takve utakmice biti staložen i postoji prostor da se kaže nešto pogrešno ili što se može protumačiti pogrešno, posebno ako si ljut, tužan, razočaran jer nisi uspio pomoći da tvoja ekipa dođe do dobrog rezultata. Trener Čačić ima sjajne rezultate s našom ekipom, svi smo iskreno ponosni što smo dio ove momčadi, nižemo dobre rezultate, jako smo povezani. Razgovarao sam s trenerom, prokomentirali smo tu konkretnu situaciju i svjestan sam svoje pogreške, izrazio sam žaljenje zbog toga kako je protumačeno moje komentiranja utakmice. Vjerujem da zna koliko mi je stalo do kluba, do naše momčadi, i da nije bilo nikakve loše namjere. Moj je posao raditi, truditi se, dati sve od sebe za Dinamo i biti posvećen terenu sto posto.

Modri ovaj vikend odmaraju u HNL-u pa imaju više vremena za pripremiti se za uzvrat na Maksimiru koji će gotovo sigurno biti krcat. Bit će to utakmica sezone za Dinamo jer porazom bi umanjili šanse za ostanak u Europi i na proljeće.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Dat ćemo sve od sebe, nije ništa još gotovo u našoj skupini. Vjerujem da imamo kvalitetu odigrati dobro protiv Salzburga i u toj drugoj međusobnoj utakmici. Možemo reći da smo odradili jedno poluvrijeme s njima i da imamo priliku pokazati da možemo još više, bili smo jako blizu dobrog rezultata. Svi smo jako motivirani, igramo najljepše nogometno natjecanje, znamo koliki je značaj toga za klub i za sve nas i nećemo se predati. Vjerujem da ćemo imati veliku podršku navijača kao što smo imali na svim utakmicama do sada i siguran sam da pred punim stadionom mi možemo biti samo još bolji. Hvala navijačima na tome što su uz nas u svakom trenutku, i kada je dobro i kada je loše.

Do kraja grupne faze čekaju vas još utakmica protiv Salzburga, zatim Milan također na Maksimiru i za kraj grupne faze gostovanje kod Chelseaja u Londonu?

- Mislim da smo pokazali da zaslužujemo biti u Ligi prvaka. Ne samo kroz prvo kolo i pobjedu protiv Chelseaja nego i kroz igru protiv Milana i Salzburga, iako nismo upisali pozitivan rezultat. Sve su to iznimno kvalitetne ekipe, mi od početka možda nismo favoriti, ali mislim da smo dokazali da se možemo nositi sa svima. Nekada sitnice odlučuju u takvim utakmicama, možete biti bolji, izgledati bolje, a onda jedan gol iz neke pogreške odluči o pobjedniku. To je tako na ovoj razini natjecanja, nema opuštanja. Mi se borimo na tri fronta, u prvenstvu smo bez poraza, imamo 10 pobjeda i jedan remi, igramo hrvatski kup, nastupamo u Ligi prvaka u vrhu klupskog nogometa gdje se dobro nosimo s protivnicima, osvojili smo više od 80 posto bodova ukupno, imamo iznimno kvalitetan kadar igrača, odličan stožer i trudit ćemo se i dalje biti na ponos naših navijača.



