Drmić: Ometa nas ovo u klubu, pitamo se što će na kraju biti. A ne čudi me što Oršić ne igra...

S renomeom drugog topnika lige s 21 golom i bogatim životopisom, Josip Drmić (30) je na početku sezone došao u Dinamo kao veliko pojačanje u napadu. Od ovog rasnog golgetera očekivalo se da trpa mreže, killer u šesnaestercu kakav je falio 'modrima'. Očekivanja su bila ogromna, Drmić je svojim golom uveo Dinamo u Ligu prvaka i nakon toga se ugasio.

Zabio je 11 golova u 33 utakmice, no od toga čak četiri niželigašima u Kupu. Dinamovi problemi s realizacijom došli su do izražaja pogotovo nakon odlaska Mislava Oršića, a mnogi očekuju od Drmića da iskoči u prvi plan i pokaže zašto je došao na Maksimir. A čini se da polako ulazi u formu. Zabio je Slaven Belupu u prvenstvu pa i dva Splitu u Kupu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Nisu ta tri pogotka neka posebna najava... Radim ono što mi je posao, a posao mi je da pomognem da Dinamo bude uspješan. Ali naravno, u Maksimir sam došao zbog zabijanja pogodaka, to je moj glavni zadatak. Zato ih želim što više, jer će to svakako pomoći momčadi. Je li ovaj početak znali da sam u formi? Iskreno, ne znam. Bitno je da sam zabio tri puta u kratkom vremenu, a to je za mene bitno - rekao je Drmić za Sportske novosti.

Dinamo je u jesenskom dijelu sezone bio kao stroj koji melje sve pred sobom. Pobjede nisu dolazile u pitanje, nego samo s koliko razlike će pobijediti. No, nekoliko igrača napustilo je Maksimir, samo jedan igrač je došao i to se osjeti na kvaliteti koja je bitno opala. Modri više ne dominiraju, moraju 'krvariti' za svaku pobjedu, a borba za vlast u klubu itekako je utjecala na igrače.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Lagao bih kad bih rekao da nas ne ometa. Želimo mi to sve maknuti od sebe, ali znate, uvijek se o tome šuška. Pa ti onda stignu neke informacije, pa se pitamo što će na kraju biti... Međutim, ukupno smo dobro prihvatili tu situaciju, “hendlamo” sve dobro. Rekao bih onako opisno, svlačionica vlada u ovom kaosu. To je snaga naše svlačionice - kazao je Drmić.

Mislav Oršić otišao je ove zime u Southampton za šest milijuna eura. Veliki je to udarac za Dinamo, ali klub ga je gospodski pustio zbog prošlogodišnjeg obećanja. Iako je htio otići u Premier ligu, pitanje je je li to bio pametan potez za Oršića. U posljednje vrijeme nije bio niti na klupi. Drmića to ne iznenađuje jer je kroz slično i sam prošao.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ne! Vidim da su svi iznenađeni da Oršić ne igra, svi se pitaju kako je to moguće. Ja se ne pitam, jer sam bio u Engleskoj, igrao sam u Norwichu. Znam kako je to. Presuđuju detalji. Ako samo malo nešto ne štima, nisi više važan, više te nitko ne gleda. Postaješ samo broj na dresu. Posjednu te na klupu ili si izvan momčadi na duže vrijeme. Pa se počnu gurati neki drugi igrači. Sve sam pratio kad se radi o transferu Oršića, pa kad sve sagledam, od transfera pa do izbora kluba, zaista me ne iznenađuje što naš sjajni bivši suigrač ne igra - rekao je Drmić.

Najčitaniji članci