Drmić, Vučkić, Pavičić i Murić u top-formi za Jadranski derbi... Puna Rujevica, velika utakmica!

Kvarner polako odbrojava dane do Jadranskog derbija na stadionu s kojeg puca pogled na Cres, Istru, Krk i cijeli zaljev. Nedjelja, 17 sati: Rijeka - Hajduk, pred punom Rujevicom.

Kao intro u finale kupa s istim protivnikom, na Poljudu 26. svibnja za kada se sprema najveća navijačka migracija u riječkoj nogometnoj povijesti.

Za nedjelju su zapad i istok takorekuć rasprodani, ostala je još pokoja ulaznica za istok, ali pravo prvokupa imaju članovi kluba tako da je gotovo nemoguće nabaviti u slobodnoj prodaji. Armada će svoj sjever popuniti, a u sezoni u kojoj njihovi 'Bili' napokon imaju realnu podlogu da osvoje naslov, isto će na južnoj strani napraviti i Torcida.

Rijeka će u uvijek posebnu utakmicu sigurno istrčati bez dvojice igrača. Zbog ozljeda, lako moguće i do kraja sezone, šef Goran Tomić neće moći računati na mladog veznjaka Adriana Libera i ruskog lijevog bočnog, senzacionalnog junaka polufinalnog trijumfa nad Osijekom, Mihaila Merkulova.

Svi ostali bi trebali biti spremni za nedjeljni derbi koji je Tomić najavio odmah nakon prošlotjednog 5-3 trijumfa na Šubićevcu: 'Pozivam navijače da napune Rujevicu. Ljudi, dođite, igra se - velika utakmica'!

A daleko najvrjednija činjenica, ne samo za Tomića nego za cijelu Rijeku, jest da u završnici sezone u top-formu ulaze četvorica najvećih majstora ove generacije.

Drmić, Vučkić, Pavičić i Murić su zdravi, spremni i puni energije. A to za protivnika znači da: ne zna otkud mu sve može prijetiti opasnost i prema kojim se sve notama može plesati kad loptu u noge uzmu dirigenti Pavičić i Vučkić.

Selahi i Čerin su tu da ojačaju blok u sredini travnjaka, Crnogorac Vukčević dominira riječkom lijevom stranom, za Hajduk bi se u startnih 11 trebao vratiti i oporavljeni Kolumbijac s desnog boka Andres Solano, Labrović briljira među vratnicama, a stoperski će se par birati između terceta Smolčić-Krešić-Velkovski.

Jer sa Drmićem, Pavičićem, Vučkićem i Murićem u formi, teško da će Tomić optirati za formaciju s tri stopera. Kad su mu glavni asovi zdravi i spremni, riječki Šibenčanin na svakoga će sa svojih 4-2-3-1, pun povjerenja u raskošni napadački potencijal koji mu je klub ljetos stavio na raspolaganje.

A s klupe svoju šansu čekaju Obregon, Ampem i Abass, pa Bušnja i Vuk... Rijeka ide na prednji pogon. Rijeka igra za gol više! To je ljetos jasno istaknuto kao klupska sportska politika, to je u DNK trenera kojem je povjerena prva momčad, a na kraju krajeva to je i najnormalnija opcija s obzirom na nogometnu kvalitetu koju su Mišković, Šćulac, Palikuča & com. koncentrirali u riječkoj svlačionici.

Ima Tomić pravo, 100%. Kako god završila, u nedjelju se na prepunoj Rujevici igra baš - velika utakmica!

