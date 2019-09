Drogba tvrdi: Nitko nije veći od Josipa Skoblara u Marseilleu...

Slavni napadač Didier Drogba učinio je u jednoj sezoni ono što neki nisu mogli godinama. U sezoni 2003./2004. postigao je 32 gola za Olympique i tako postao ikona kluba iz Marseillea. Ipak, Zadranin Josip Skoblar je i za njega "institucija".

Josip Skoblar je igrajući za Olympique sedam godina (1966./1967; 1969.-1975.) u 174 nastupa zabio 153 gola, a tri sezone u nizu bio je najbolji strijelac francuskog prvenstva.

Koliko ga cijeni francuski nogomet, pokazuje i činjenica da je veliki Drogba France Footballu u intervjuu o "dalmatinskom orlu" rekao:

- Jedan njegov pogled značio mi je sve - započeo je Drogba pa dodao:

'Dao mi je samopouzdanje'

- Dolaskom u Marseille, bilo mi je jasno da je Skoblar ondje glavna figura. Uvijek je pazio na mene, ali nikad mi nije trebao puno toga reći. Njegov pogled i osjećaj njegove blizine odmah daju samopouzdanje - priča Drogba za France Football.

- Jednom mi je samo rekao: 'Didier, sretno, želim ti dobru utakmicu!', i to mi je bilo dovoljno. Skoblar je najveći u Marseilleu - siguran je Didier.

- Objasnio mi je sve o ovom klubu, gradu i navijačima. Rekao mi je da je i prije mene bilo legendarnih napadača, ali mi je dao i blagoslov. To mi je bilo važno i motiviralo me. Josip je velik čovjek, obožavam ga. On je klasa za sebe - hvali ga Didier.

Nikad srušen rekord

Podsjetimo, Skoblar je osvojio i Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac Europe 1971. godine, a upravo od te godine drži rekord kao strijelac najviše golova (44) u jednoj sezoni francuske lige. Član je Kuće slavnih Olympiquea, idealne momčadi kluba sastavljene povodom 110. godišnjice kluba, a zbog iznimnih zasluga dobio je i visoko državno odlikovanje.

Još u doba bivše države je vodio hrvatske velikane: Hajduk, Rijeku i Dinamo, a vraćao im se i 90-ih nakon izleta u njemački nogomet, a posljednji hrvatski klub kojemu je bio trener je njegov matični Zadar. Kao trener je s Hajdukom dva puta osvojio Kup maršala Tita (1986. i 1991.). Kratko je bio izbornik libanonske nogometne reprezentacije početkom 2000., ali je već krajem te godine došao u Marseille kao tehnički savjetnik.