Drožđek: Majer i ja smo kao klinci rasturali ljeti na Ugljanu

Majera poznajem otkad znam za sebe. Kao klinci smo proveli ljeta i ljeta na Ugljanu. Već tada smo „španali“ kao veliki. Nakon karijere želim producirati elektronsku glazbu, uzor mi je Martin Garrix, kaže Drožđek

<p>Nogometaši <strong>Varaždina </strong>u 7. kolu 1. HNL ugošćuju zagrebački <strong>Dinamo</strong>. Zagrepčani u Varaždin dolaze nakon plasmana u skupine Europske lige.</p><p>Jedna od glavnih uzdanica u redovima momčadi Samira Toplaka je <strong>Domagoj Drožđek</strong> (24). Krilni napadač prije tri sezone bio je najbolji strijelac 2. HNL. Uslijedio njegov transfer u zagrebačku Lokomotivu, da bi na početku prošle godine stigao u svoj Varaždin na posudbu.</p><h2>Pogledajte video: Dinamovci putuju</h2><p>On i momčad Varaždina nakon koronastanke prošle sezone bili su pravi hit prvenstva. Drožđek je svojim golovima rješavao susrete, no ove sezone još nije tako dobro namjestio nišanske sprave.</p><p>- Ma ne opterećujem se uopće golovima. Bilo je prilika, no jednostavno nedostajalo je malo koncentracije. Nisam bitan ja, već cijela momčad. Bit će sigurno još golova - rekao nam je Domagoj Drožđek koji je karijeru započeo u Varteksovoj školi nogometa, a kao 13-godišnjak otišao je u Dinamo. Tamo se zadržao tri godine.</p><p>- Bilo mi je lijepo u Dinamu. Imao sam izvrsne trener i suigrače. Mnogo sam napredovao. Iz Dinama sam otišao kao slobodan igrač, budući da me za zagrebački klub nije vezao nikakav ugovor - dodao je Drožđek koji je kao 16-godišnjak otišao u Borussiju iz Dortmunda.</p><h2>'Nakon karijere želim biti DJ'</h2><p>Dogurao je do druge momčadi bundesligaša.</p><p>- To je bila neka druga dimenzija. Biti blizu igrača kao što su Reus, Lewandowski…, to je bilo nešto neprocjenjivo - dodaje Drožđek koji je 2016. godine vratio u Varaždin kao slobodan igrač.</p><p>Osim što je Drožđek apsolutno posvećen nogometu, njegova strast je elektronska glazba. Od malena svira bubnjeva, a nakon karijere želi producirati elektronsku glazbu.</p><p>- To je nešto čime se želim baviti nakon karijere. Uzor mi je <strong>Martin Garrix</strong>, no želim pričati o nogometu, a to ostavljam za razgovor poslije nogometne karijere - smije Drožđek kojem je nogomet u fokusu.</p><h2>'S Majerom sam ljetovao na Ugljanu'</h2><p>- Sad sam fokusiran na to da zabijem Dinamu, a ne da „napravim“ hit - jasan je Drožđek koji iz sadašnje momčadi Modrih ima tri prijatelja. Riječ je o<strong> Lovri Majeri</strong> (22), <strong>Kristijanu Jakiću</strong> (23) i <strong>Luki Ivanušecu </strong>(21).</p><p>- Majera poznajem otkad znam za sebe. Zajedno smo kao klinci proveli ljeta i ljeta na Ugljanu. Već tada smo „španali“ kao veliki. S Jakićem i Ivanušecom sam se sprijateljio kad sam stigao u Lokomotivu. Sva trojicu su odlični momci i nogometaši - rekao je Drožđek se nada da njegovi prijatelji neće biti na pobjedničkoj strani u nedjelju.</p><p>- Svaka im čast, ali nadam se da ćemo mi slaviti u nedjelju. Dinamo je najkvalitetniji u ligi, ali ako ćemo biti pravi i dugo ih držimo u neizvjesnosti, imamo šanse - zaključio je Varaždinac.</p><p>Danas, na suprotnoj strani bit će mu prijatelj iz djetinjstva, Lovro Majer. Na fotografiji su upravo njih dvojica kako igraju nogomet na Ugljanu. Lovro je s loptom, Domagoj, ako to tako možemo nazvati, u živom zidu. I jedan i drugi veliki su talenti i gledatelji će uživati. Ono što je počelo na Ugljanu kao dječja igra, danas je ozbiljan nogomet. Dva virtuoza i dva velika prijatelja, dječački zaigrana kao nekad ljeti na otoku Ugljanu...</p>