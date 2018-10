Drskog vodoinstalatera čeka dosad nepobijeđeni Dagestanac

Ili ga vole ili ga preziru, ali nitko nije ravnodušan. Conor McGregor je najglasniji i najdrskiji borac koji uspješno izbacuje iz takta čak i one iz drugih divizija. Opet, što je on bivao kontroverzniji, njegovi su mečevi bili gledaniji. U nedjelju u 4 sata prema našem vremenu pokušat će ponovno doći do titule UFC prvaka u lakoj kategoriji. Ovo je prvi put da Conor nije favorit.

Neće biti lako, kako Irac to voli naglasiti, jer s druge strane je Habib Nurmagomedov, dosad nepobijeđeni Dagestanac. Njegov omjer 26-0-0 nimalo nije uplašio samouvjerenoga Conora. Iako je “trash talk” njegov zaštitni znak, Habib je ostao potpuno miran na guranje čaše s viskijem pod nos te provokacije da je mali prljavi štakor sa staklenom bradom koji se bojao izaći iz autobusa. A upravo taj sporni autobus završni je kamen spoticanja između ova dva borca.

Habib je imao samo riječi hvale o Ircu nakon što je prije četiri godine nokautirao Dustina Poiriera i došao korak bliže naslovu. No obostrano poštovanje počelo se pretvarati u otvoreno neprijateljstvo budući da su postali rivali. Eskaliralo je u travnju ove godine kad je neuračunljivi Irac s grupom prijatelja napao autobus u kojem su bili UFC-ovi borci, između ostalih i Nurmagomedov. Rus je izjavljivao kako je za njega to tad postalo osobno. Notorious ne vidi što je loše učinio. Jedini mu je problem što Habib nije izašao iz autobusa da to riješe ondje i odmah.

- Razmišljam kako se nakon mog udarca pretvara u onu lutkicu što im se samo glava trese. Mozak će mu biti kao zvečka - nastavio je u revijalnom tonu samodopadni Irac.

No to je on. Puno priča, ali iza čudnih odijela, galame i uvreda stoji 21 pobjeda, čak 19 prekidom, i samo tri poraza. I lojalnost. S istim timom je od prije nego što je bio poznat, a i s istom ženom još od 2008.

Conor trenirao boks i radio kao vodoinstalater

Conor je rođen u predgrađu Dublina, u školi je igrao nogomet, a već s 12 godina počeo je trenirati boks. Čak je osvojio i titulu prvaka Irske u mlađim kategorijama. S 18 godina preselio se s obitelji u Lucan, malo izvan Dublina, gdje je počeo raditi kao vodoinstalaterski naučnik. No, ubrzo je upoznao budućeg UFC borca Toma Egana i zajedno su počeli trenirati.

Živio od socijalne pomoći

Otac mu nije bio sretan tom odlukom. Nikad nije mislio da će Conor zarađivati od borbi, iako je on sam bio uvjeren u to. U to vrijeme, kad je ostavio vodoinstalaterski posao da se primi treninga, živio je od socijalne pomoći - 188 eura. Samo nekoliko godina kasnije kupio je jahtu koja sad nosi to ime - 188.

Nije mu puno trebao da dođe od 0 o 100. Prošle godine ga je magazin Forbes proglasio 12. najplaćenijom zvijezdom i 4. sportašem na svijetu. Od borbi i sponzora samo je u 2017. zaradio 99 milijuna dolara.

Držao pojas u dvije težinske kategorije

Jedan je od rijetkih boraca koji se ne brinu o kilaži. Borio se u tri kategorije, od perolake do veltera, u rasponu od 11 kilograma. Također je jedini koji je istodobno imao dva UFC-ova pojasa - u lakoj i perolakoj kategoriji. Poznat je po tome što svoje borbe završava prekidima, a drži i rekord za najbrži nokaut u UFC borbi za naslov. Jose Aldo pao je za samo 13 sekundi. Apsolutni rekord bilo je rušenje Patricka Dohertyja 2011. godine za četiri sekunde.

Prvi poraz u UFC-u doživio je 2016. godine, od Natea Diaza, gušenjem u drugoj rundi.