Druga tenisačica svijeta bila pozitivna na doping testu! Napravili su joj ustupak...

Iga Swiatek (23), druga tenisačica svijeta i osvajačica pet Grand Slam turnira, propustila je nekoliko velikih turnira u završnom dijelu sezone, a razlog je bio osobne prirode. Takva je barem bila priča za javnost, no posrijedi je bilo nešto drugo. Naime, poljska tenisačica se 12. kolovoza podvrgnula doping testu, a mjesec dana kasnije rezultati su bili pozitivni. Dobila je preliminarnu zabranu igranja, ali se žalila i žalba je bila uspješna. Informacije nisu izlazile u javnost, baš kao u slučaju Sinnera.

No, nakon više od dva mjeseca, Međunarodna organizacija za integritet u tenisu (ITIA) presudila je kako je Swiatek kriva pa su je suspendirali na mjesec dana. Poljakinja je bila pozitivna na trimetazidin koji se koristi kao lijek za srčane probleme, a kako poboljšava protok krvi, nalazi se na listi zabranjenih supstanci. No, spomenuti lijek je u Poljskoj dozvoljen, ali na listi WADA-e je zabranjen pa su je morali kazniti, ali to su joj i uzeli kao olakotnu okolnost pa je kažnjena na mjesec dana. Dok je trajao cijeli proces, Swiatek je već odradila 22 dana pa će se moći u miru spremati za početak sezone i turnire u Australiji.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

- Kada je bio otkriven izvor trimetazidina, postalo je jasno da je ovo vrlo neuobičajen slučaj, jer je u Poljskoj ovo odobren lijek. Ovaj proizvod nema isto odobrenje globalno, tako da to što je on odobren u jednoj zemlji, a u drugima nije, nije dovoljno da bi se izbjegla kazna. Kada se sve uzme u obzir, zbog toga je greška stavljena na najniži nivo - oglasila se WADA.

Nije ovo jedini slučaj dopinga u vrhunskom tenisu. Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner je u ožujku bio pozitivan na nedopuštenu supstancu clostebol, što je tenisač saznao i ranije, no kako je imao pravu na žalbu vijest nije izlazila u javnost. Ipak, izbjegao je suspenziju i jedina kazna bila je oduzimanje novčane nagrade i bodova s Indian Wellsa gdje je došao do polufinala.

Foto: Marc Aspland/The Times/NEWS SYND

Razlog je što je prihvatio krivnju, ali istaknuo da nije svjesno konzumirao nedopuštena sredstva s tim da mu je u organizmu pronađena vrlo mala količina, manje od milijarditog dijela grama. To je Svjetska teniska doping agencija uvažila. Izjasnio se da je njegov fizioterapeut Giacomo Naldi imao posjekotinu na ruci koju je sanirao sprejem, a kako takvi sprejevi sadrže male količine klostebola, on ga je prilikom tretmana prenio na talijanskog tenisača. Nezavisna komisija uvažila je to objašnjenje i oslobodila ga krivnje.

Iako je Sinner bio pozitivan na testu i na drugom testiranju, komisija je uzela u obzir njegovo obrazloženje. No, ono što je problematično u cijeloj priči je da su dopustili Sinneru da nastupa na turnirima tijekom istražnog procesa, što nikada nije bila praksa. I zato je teniski svijet poludio.

S druge strane, kod Swiatek je bila drugačija situacija. Ona je svjesno propustila nekoliko turnira čekajući rasplet cijele situacije.