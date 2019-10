'Drugi se dolaze raspitivati kod nas, što to tako dobro radimo'

Bakljada i pjesma. Slika na kakvu naši mladi sportaši općenito nisu baš naviknuti, a tek tekvandoaši i tekvandoašice... E, baš je njih, konstantno medaljama optočene, takva dočekala u ponedjeljak navečer ispred Doma sportova. Povod? Devet "pobranih" medalja na Europskom prvenstvu u Španjolskoj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Je li to naš najveći juniorski uspjeh u povijesti? Brojčano da, međutim, mi smo već prije dvije godine na Cipru bili odlični (6 medalja, nap. a.), a 2015. s curama smo bili prvaci Europe - podsjetit će nas uvodno trener ženske juniorske reprezentacije te koordinator mlađih uzrasta Branimir Blečić na silne medalje ovog, u Hrvata silno trofejnog, sporta.

Među 575 juniora i juniorki cure su osvojile sedam medalja, dečki dvije. Zlatna je bila Nika Petanjek (Dubrava), srebrne Bruna Duvančić (Marjan) i Daria Zeljko (Osvit), a brončane Ivona Strašćek (Osvit), Lea Špehar Garaj (Pantera), Helena Kičema (Novi Zagreb) i Iris Dinković (Medvedgrad).

Iznenađujući ždrijeb

- Nika je prošli mjesec uzela broncu na Europskom U21, a sada ovdje zlato. Što reći? Bila je izvrsna, sjajna, apsolutnu favoritkinju, europsku prvakinju s Cipra, nokautirala je u finalu. Duvančić i Zeljko odradile su izvrsne borbe, malo je nedostajalo da se i one popnu na vrh trona, pogotovo Zeljko koja je imala priliku da prelomi finale. Duvančić je imala u Ruskinji tvrd orah, ali treba uzeti u obzir da je ona ulazno godište i da je taj rezultat izniman. A što se tiče naših brončanih, i one su imale šansu za nešto više, pogotovo Kičema koja je i materijal za više od bronce, no vidjet ćemo ih sljedeće godine kada će se još malo približe seniorskom svijetu.

Prtljaga naše mladeži bila bi još teža da ždrijeb nije bio baš tako, ha, 'ajmo reći, nenaklonjen. Već u prvom kolu kategorije -42 kg borile su se Anja Popović (Fox) i Bruna Duvančić, što dosad nije bio običaj da se iz iste zemlje susreću prije borbi za medalja. IDvostruka europska prvakinja i aktualna svjetska viceprvakinja Nika Klepac (Medvedgrad) izgubila je u drugom kolu od kasnije pobjednice i favoritkinje Ruskinje Liliije Huzine, koja je u prvom kolu pobijedila i drugu našu predstavnicu u kategoriji do 63 kg, Niku Barić (Čigra).

- Siguran sam da bismo osvojili još više medalja, no ždrijeb je nešto na što nemamo utjecaja. Nakon kadetskog dijela EP-a, na kojem je bio slučaj da se borci i borkinje iz iste zemlje ne sudaraju prije medalja, nas je prvi dan iznenadilo da su se naše dvije odmah borile. Javili smo se organizatorima oko toga, no rekli su nam da računalo samo izbacuje ždrijeb i da je to sve normalno, stoga smo se morali pomiriti s tim. Ali, kažem, ne znam što se dogodilo nakon kadeta.

Majstori improvizacije

A što se dogodilo s muškim dijelom od kojeg smo očekivali ipak više od dvije medalje, srebra Kevina Češljara (Fox) i bronce Matije Črepa (Ion)?

- Ne bih rekao da se očekivalo više, to su, znate, kruške i jabuke, mislim na muški i ženski sport. Vječito se provlači ta tema da su cure bolje, uspješnije, da, jesu, no među dečkima razlike su vrlo male. Nekoliko je, primjerice, naših izgubilo na minimalnu razliku u borbama za medalju, pa finale i ulazak u finale. Usporedit ću to s plivanjem u kojemu idete dalje ako ste desetinku sporiji, a ovdje ako izgubite na zlatni bod, vi ste ispali. Nije to vrednovanje egzaktno kao u plivanju i atletici u kojima te rezultat vuče. Razlike su toliko male i dogodi se da jedan detalj prevagne na jednu stranu. Doslovce smo dvije-tri medalje izgubili na bod-dva razlike i ako to možemo proglasiti neuspjehom, onda neka bude tako. No ja se ne slažem, dečki su napravili odličan posao.

Što će, uostalom, reći i ukupna bilanca. Od Hrvatske je više medalja osvojila samo Rusija. A u Španjolskoj je bilo 46 (!) zemalja. U konačnici je zbog jednog zlata više na drugom mjestu završila Turska.

- To nam je velika satisfakcija. Mi smo mala zemlja, s relativno malim sredstvima općenito u sportu. Velesile nam se čude i imam neke informacije da se dolaze neke reprezentacije kod nas raspitivati i pitati nas kako mi to radimo, treniramo i uspjevamo...

I što im kažu?

- Da smo majstori improvizacije.

Bili i ostali. Zašto, uostalom, mijenjati dobitnu formulu..

- Svejedno moram pohvaliti i naše trenere u klubovima koji imaju najveće zasluge za ovaj rezultat.