Kakav uspjeh: Drugu godinu zaredom Novo Vrijeme je u LP!

Novo Vrijeme Apfel pobijedilo je i trećeg protivnika na kvalifikacijskom turniru, Shkupi iz Sjeverne Makedonije 4-2 te su se drugu godinu za redom plasirali u Elitnu rundu futsal Lige prvaka, među 16 najboljih europskih momčadi. Protivnike i mjesto odigravanja turnira Makarani će saznati nakon ždrijeba 18. listopada. Veliki je ovo uspjeh za Novo Vrijeme Apfel koji su večeras igrali bez ozlijeđenih Vedrana Kazazića i Filipa Baškovića, ali i za hrvatski futsal u cijelosti.

Uoči zadnjeg ogleda situacija je bila povoljna za Makarane, kojima je bio dovoljan i remi za prolaz, dok je momčadi iz Sjeverne Makedonije trebala pobjeda od osam golova razlike. Za očekivati bi bilo da gosti navale od prve minute, no suprotno očekivanjima, u prvih desetak minuta nisu uspijevali ni prijeći centar. Novo Vrijeme Apfel od prve je minute presingom pritiskalo goste, i nakon svega 5 minuta igre imali su 14 udaraca, naspram nijednog na drugoj strani. Veliku dominaciju okrunili su Makarani s dva gola Osredkara i Babića, no uporni gosti iskoristili su trenutak dekoncentracije, dok su Makarani tražili aut, Gligorov je smanjio na 2-1.

U drugom poluvremenu nastavila se dominacija domaće momčadi koja je preko Musinova i Babića povećala prednost i kontrolirala utakmicu do kraja, koji su dočekali uz ovacije pune dvorane u Makarskoj kojom se orilo ''Večeras je naša fešta...''

- Večerašnji susret bio je jako težak za nas, htjeli smo utakmicu riješiti u prvom poluvremenu, postali smo malo i nervozni i primili gol, ali smo se u poluvremenu dogovorili da moramo mirno nastaviti dalje. Psihički pritisak je bio na nama, nismo smjeli izgubiti, ali moji se igrači dobro nose s pritiskom, dobro smo rasporedili snage, bili smo najbolji kad je najviše trebalo, i zasluženo smo prvi i idemo dalje. Volio bih bar jednu pobjedu u Elitnoj rundi, sve više od toga bilo bi preoptimistično, čekaju nas protivnici poput Barcelone, Benfice... Ne igra se jedna utakmica pa da možeš iznenaditi... - svjestan je trener Makarana Tomislav Horvat, koji je osjetio snagu Elitne runde.

- Imam dvije pobjede i dobro znam što to natjecanje znači. Najveća je razlika što te momčadi igraju vrhunske utakmice svakih par dana, imaju vrhunske igrače i mislim da bi trka po cijelom terenu bila pretežak zalogaj za nas, moramo igrati pametno ako želimo nešto napravili...

Predsjednik: Umoran sam kao da sam igrao

Uz sve uspjehe koje su postigli u ovoj i prošloj sezoni, vrijedi notirati i podatak kako je ovo bila 24. domaća pobjeda Makarana u nizu.

- Nije mala stvar drugu godinu za redom ponoviti uspjeh, bilo je jako teško, idemo među 16 najboljih u Europi, nadamo se da ćemo izvući dobru grupu i da će nam koristiti iskustvo od prošle godine - kazao je Igor Osredkar, na čije se riječi nadovezao predsjednik uprave Mijo Pašalić.

- Umoran sam kao da sam ja igrao. Ponovili smo prošlogodišnji uspjeh, nije bilo jednostavno, no to nas sve čini sretnijima. Sretan sam i ponosan, vidjet ćemo nakon ždrijeba kako ćemo dalje. Prošle godine nam je sve bilo novo, nismo bili favoriti, tako da nam je bilo lakše organizirati turnir, ali ga je bilo teže osvojiti. Ove godine je bilo obratno. Dobili smo sve tri utakmice, pogotovo je bila vrijedna ona protiv armenskog Lea koji ima sedam Brazilaca... Makarska publika je bitan razlog zbog kojeg sve ovo radimo, tokom cijele godine imamo veliku podršku i to nas gura dalje. Ako budemo kompletni, potrudit ćemo se da budemo bolji nego prošle godine.