Družak odgovorio Tomaševiću: Zvao sam pomoćnika pročelnika oko dočeka, odgovor nije stigao

Diljem jadranske obale ovih dana pozdravljaju hrvatske vaterpoliste, zlatne sa Svjetskog prvenstva u Dohi, na prigodnim dočecima, dok onoga u glavnom gradu po dolasku u nedjelju, izostankom komunikacije između Grada Zagreba, Ministarstva sporta i Hrvatskog vaterpolskog saveza, nije bilo. Odnosno, dobili su tek prijam u VIP salonu zračne luke pred stotinjak navijača.

Zagrepčanin Franko Lazić, koji igra za Jug, o tome je govorio za Hrvatsku televiziju.

- Očekivali smo doček jer to je inače bio način proslave velikih uspjeha svih momčadi. Nadali smo se dočeku. Žalosni smo što nije bio, ali barem su dečki u Splitu, Dubrovniku, Šibeniku i Rijeci doživjeli to. Sretan sam zbog njih. Nema smisla previše se vraćati na to, dočekali su nas obitelj i prijatelji, proslavili smo s njima. Nadam se da će biti još prilike za doček na Trgu.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je izrazio žaljenje što dočeka nije bilo. Rekao je kako su doček trebali dogovarati on i ministrica sporta izravno i da je "navodno bila neka komunikacija na nižim razinama".

- Da sam znao da postoji želja i očekivanje da ga imaju na trgu naravno da bi ga organizirali. Do sad je bila praksa da se dočeci organiziraju zajedno s Vladom. Nikakve pismene komunikacije prema Gradu oko dočeka nije bilo. Navodno je bila neka komunikacija telefonom na nekim nižim razinama i nije nam jasno zašto se to nije komuniciralo. Ono što mi očekujemo je da ministarstvo komunicira sa sportskim savezima vezano za očekivanja oko dočeka,a da doček organiziramo zajedno. Pitam ja zašto Vlada to nije organizirala? Što, mi im ne bismo dali dozvolu? Mislim da nije bilo zle namjere, nego nije bila dobra komunikacija i dogodilo se što se dogodilo. Meni je jako žao i to se više neće ponoviti - kazao je Tomašević.

O tome se osvrnuo državni tajnik za sport Tomislav Družak u podužoj objavi na Facebooku. Napisao je da je još u četvrtak kontaktirao pomoćnika pročelnika za sport Milana Pavelića.

"U četvrtak, neposredno nakon što su se naši vaterpolisti plasirali u finale (15,51 h) nazvao sam Milana Pavelića, do nedavno pročelnika pa pomoćnika pročelnika za sport u Gradu Zagrebu, koji mi se nije javio, ali mi je uzvratio poziv u 16,23 h. Zamolio sam ga da pita svoje nadređene ima li Grad namjeru odnosno želi li organizirati doček vaterpolista te da me žurno izvijesti. Kako od Grada nisam dobio nikakvu povratnu informaciju ponovno sam nazvao gospodina Pavelića u petak (18,53 h), no niti on nije imao odgovor od nadređenih koje je upoznao s temom, ali nikakvu uputu nije dobio. Vidjevši kako Grad ne pokazuje interes, a želeći da ipak na svečan način dočekamo vaterpoliste, započeli smo s organizacijom dočeka zajedno s Hrvatskim olimpijskim odborom u Zračnoj luci Franjo Tuđman", napisao je Družak.

Bivši izbornik Ratko Rudić u studiju RTL-a je izjavio:

- Ispalo je vrlo nespretno i nesretno. Ima dosta igrača iz Zagreba, glavni je grad i ima obvezu ne prema ekipi i treneru nego prema navijačima koji su pratili hrvatsku reprezentaciju.