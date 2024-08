VIDEO Du Plessis u spektaklu ugušio Adesanyu i obranio pojas! Erceg opet izgubio

Nakon višemjesečne netrpeljivosti, prepucavanja i prijetnji, Dricus Du Plessis (30, 22-2) i Israel Adesanya (35, 24-4) konačno su sinoć ušli u oktogon i obračunali se na UFC priredbi u Sydneyju, a s pojasom oko struka doma će južnoafrički borac! Du Plessis je slavio gušenjem u četvrtoj rundi i tako obranio pojas u srednjoj kategoriji kojeg je osvojio protiv Seana Stricklanda, a njemu je pripao nakon pobjede baš na Adesanyom. Opet je novozelandsko-nigerijski borac ostao bez svega.

Najavljivao je kako će nokautirati Južnoafrikanca, rasipao se prijetnjama i poručivao mu da ga čeka pakao, no na kraju je on bio taj koji je morao tapkati. Adesanya je pokušao što duže zadržati borbu na nogama jer je znao da je tako u prednosti. I dobro mu je išlo, do jednog pogrešnog poteza u četvrtoj rundi. Du Plessis ga je uzdrmao udarcima i srušio na pod, obuhvatio Adesanyu oko vrata, priredio mu kravatu i prisilio ga na tapkanje.

Video pogledajte OVDJE

Foto: PROFIMEDIA

Bivši prvak izgubio je četvrti put u karijeri u 28. meču, no ono što ga može zabrinjavati je čak treći poraz u posljednjih pet borbi. Čini se kako njegov primat polako dolazi svome kraju. A s druge strane, Du Plessis blista. Ovo mu je 22. pobjeda u karijeri, ima niz od deset pobjeda i sada je neprikosnoven u srednjoj kategoriji, a sjetit ćete se, ne tako davno, izgubio je od hrvatskog borca Roberta Soldića u KSW-u.

Foto: screenshot/Youtube

On mu je prije šest godina i zadao posljednji poraz u karijeri. Jedan je UFC-ov prvak, a drugi ni na nebu ni na zemlji. Otkako je prešao u ONE, Soldićeva karijera krenula je silaznom putanjom. Imao je tek dvije borbe, posljednju u svibnju 2023. godine kada je izgubio od Kadestama.

Drugi put u nizu u UFC-u izgubio je Steve Erceg (29, 12-3), australski borac hrvatskih korijena. Nakon poraza od Pantoje, ovaj put ga je u već u prvoj rundi nokautirao Kai Kara-France u muha kategoriji.

Kobnu grešku napravio je Erceg u posljednjoj minuti prve runde. Ostavio je neobranjenu bradu. Kara-France ga je pogodio desnim krošeem i uzdrmao. Uslijedila je serija udaraca zbog kojih je sudac morao prekinuti borbu.

Ercegu je ovo tek treći poraz u 15. meču karijere, ali drugi u svega tri mjeseca i to na domaćem terenu. Dionice će mu nakon ovoga drastično pasti.