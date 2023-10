Dubrava se probudila, Rudari su dobro namučili Poreč u gostima! Grubišić se vratio u premijerku

Ovaj tjedan počelo je natjecanje EHF kupa, trećeg po jačini europskog natjecanja. U tom natjecanju igraju Sesvete i Trogir, dok Nexe također započinje svoj europski put u Europskoj ligi. Trogirani su zato preskočili ovo kolo, dok su Sesvećani svoju utakmicu odigrali već u tjednu. Utakmicu tjedna gledali su u Poreču gdje je Rudar bio jako blizu bodova protiv favoriziranog Poreča.

LIGA A

Sesvete - Osijek 32-18

U prvoj utakmici tjedna, igranoj prošle srijede, Osijek nije imao nikakve šanse. Sesvećani su se dobro zagrijali za EHF kup i Azerbajdžanski KUR. Osijek je poveo 1-0, pa 2-1 i to je od njih bilo to. Filip Perić na golu Sesvećana je skupio 15 obrana, a gotovo svi igrači su se upisali u strijelce. Kod Osijeka je jedino vrijedan spomena bio Bruno Vuković koji je zabio četiri gola. Napomenimo da je Sesvete slavilo i u europskoj utakmici. Protiv KUR-a su slavili s visokih 30-15.

Zagreb - Varaždin 44-33

Zagreb standardno i u svom stilu za oproštaj Andrije Nikolića od pozicije glavnog trenera. Trudio se Varaždin i na početku jako dobro parirao Zagrebašima, ali već oko 20. minute Zagreb odlazi na deset golova prednosti. Puno je Zagreb zabio, ali puno i primio. U Varaždin se iz Saudijske Arabije vratio Fabijan Grubišić i Premijer liga je njegovim povratkom dobila novog konkurenta za ponajboljeg igrača lige. U prvoj utakmici Grubišić zabio samo tri gola, a Vrbanec i Šestak zabili su po šest. Kod Zagreba Ćavar zabio deset golova.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Moslavina - Karlovac 31-20

Moslavina je još jednom pokazala da je ekipa koja igra toplo-hladno više nego itko u Premijer ligi. Očekivala se protiv Karlovca napeta utakmica, ali još jednom su Karlovčani pokazali da su isključivo domaćinska ekipa i da će teško nekome uzeti bodove u gostima. Moslavina rutinski odradila utakmicu i pokazala da u svojim redovima ima zaista ozbiljne igrače. Daniel Vusić najbolji u redovima Moslavine s devet golova, dok je Leon Hrvojević zabio osam kod Karlovčana.

LIGA B

Dubrava - Metković Mehanika 30-25

Svakom ljubitelju rukometa i Premijer lige bilo bi žao da kultni klub poput Dubrave ispadne iz najvišeg ranga domaćeg rukometa. "Veprovi" su došli do druge pobjede ove godine. Na domaćem terenu, pred punim tribinama slavili su protiv Metkovića koji je bio favorit u ovoj utakmici. Dubrava je bolje otvorila, povela 3-0 i više se nije dala sustići. Metković se vraški borio da okrene rezultat, ali u jednom trenu Dubrava odlazi na osam golova prednosti i tu je bio kraj priče. Legendarni Tomislav Sladoljev skupio je 15 obrana na golu Dubrave, a mladi Martin Tomšić odigrao je fantastičnu utakmicu u zabio osam golova. Kod Metkovića najbolji Domagoj Grizelj s sedam golova.

Foto: RK Dubrava

KTC - Bjelin Spačva Vinkovci 17-25

Malo čak i prejednostavno su Vinkovčani došli do bodova u Križevcima. KTC se na utakmici pojavio samo u prvom poluvremenu, dok su Križevčani u drugom zabili tek sedam golova. Spačva je to iskoristila i došla do dva važna boda na gostovanju u Križevcima. Marin Greganić zabio je osam golova kod Spačve, dok je jedini vrijedan spomena kod KTC-a bio Robert Marković koji je zabio četiri gola.

Poreč - Rudar 26-25

Ljepotica kola igrala se u Poreču. Rudari do sada imaju samo jednu pobjedu i mislilo se da na gostovanje u Poreč idu više turistički nego natjecateljski. Nije to podcjenjivanje Ruda, nego je Poreč u odličnoj formi i jako su dobri na domaćem terenu. No, ako netko zna kako je biti dobar na domaćem terenu, onda to znaju Rudari. Bolje je otvorio utakmicu Poreč, kontrolirao rezultat u prvom poluvremenu i nije dopuštao gostima da se približe. Momčad Alena Dujmića do živog rezultata dolazi u posljednjoj trećini utakmice kada smanjuje na samo jedan razlike. Rudar izjednačuje minutu i pol prije kraja, a zatim Matija Rađaković pogađa sedmerac za 26-25. Gosti nisu iskoristili posljednji napad i bodovi su ostali u Poreču. Kod Poreča je Petar Krupić zabio šest golova, dok je kod Ruda Jakov Neralić osam puta bio precizan.

Nexe - Ribola Kaštela 36-18

Nema se tu što puno pričati. Našičani su još jednom pokazali da su daleko iznad svih u svojoj ligi, a posebno ih može veseliti samo 18 golova u mreži. Gotovo svi Našičani su zabili gol na utakmici i teško je nekoga izdvojiti dok je kod Kaštelana najbolji bio Paolo Roki koji je zabio šest golova ali i promašio osam.

Momčad 6. kola Premijer lige

Lijevo krilo - Marin Greganić (Spačva Vinkovci)

Lijevi vanjski - Daniel Vusić (Moslavina)

Srednji vanjski - Martin Tomšić (Dubrava)

Desni vanjski - Matej Ćuk (Sesvete)

Pivot - Petar Krupić ( Poreč)

Golman - Tomislav Sladoljev ( Dubrava)