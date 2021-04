Košarkašice Raguse iz Dubrovnika osvojile su prije tjedan dana povijesni Kup Ružice Meglaj-Rimac, a klub je trofej posvetio Andru Zaraču (19), bratu sestri blizanki Katarine Čagalj i Matee Beletić, koji je tragično stradao u kolovozu 2019.

Andro je bio malonogometaš dubrovačkog Squarea i Hrvatske juniorske reprezentacije, a smrtno je stradao dok je na motociklu prevozio prijateljicu njenoj kući.

U jednom trenutku su pali s motora, suvozačica je zadobila lakše ozljede, dok je Andro preminuo zbog zatajenja srca.

Tragedija kakva se ne pamti jer je mladi sportaš uvijek bio dobrog zdravlja, a kao sportaš je i svake godine obavljao zdravstvene preglede koji nisu upućivali na bilo kakve probleme. Tragedija je duboko potresla cijelu obitelj, ali i cijeli Dubrovnik.

Nepune dvije godine kasnije, prije nekoliko dana, sestre blizanke Katarina i Matea osvojile su Kup Hrvatske i pobjedu posvetile svom bratu.

Katarina je u finalu Kupa protiv Šibenika pri rezultatu 69-61 nekoliko sekundi prije kraja uzela loptu, zastala i počela plakati.

- Ne mogu vam ni opisati te emocije jer znamo koliko bi to i njemu značilo. Cijela ekipa disala je zajedno, cijeli klub je znao što to znači sestri i meni - opisala nam je Katarina.

- Naš Andro bio je naš najveći navijač, a jednom ga je i sudac udaljio iz dvorane jer je bio preglasan, to nikad nisam doživjela u ženskoj košarci. Kod nas se kući uvijek pričalo samo o sportu, o malom nogometu i košarci, o utakmicama, tko je kako trenirao, što smo vježbali... Kako je bio mlađi slušao je naše savjete, uvijek smo mu naglašavale koliko je važan sportski život. I slušao nas je, morao je. Pratili smo se na utakmicama, sestra i ja išle smo na njegove utakmice, a on naše, gdje god da smo igrale, on bi došao ako je mogao.

Još prije tragedije njena sestra blizanka Matea ostavila se košarke zbog poslovnih obaveza, ali se nakon bratove smrti vratila sportu.

- Da, Matea se zbog toga odlučila vratiti košarci. Život ide dalje, ali u nama će nakon Andrinog odlaska ostati vječna praznina. Nikad to nećemo preboljeti, ne dao Bog nikome.

Pobjeda u finalu kupa proslavljena je i riječima: "Ovo je za tebe, bili anđele". I te riječi, ali i sam rezultat utakmice imaju veliku simboliku:

- Mi uvijek nakon pobjede pjevamo onu pjesmu "Volin sve bilo", a imamo i bijele dresove. U finalu smo dale 69 koševa, a upravo je 69 bio broj koji je naš Andro nosio na dresu - ispričala nam je Katarina koja na dresu nosi broj 6, a njena sestra Matea 9.

Inače, košarkašice Raguse stvorile su osvajanjem kupa pravu košarkašku euforiju u Dubrovniku. Uz to vode i u ligi, i s prvog mjesta ulaze u doigravanje. Nažalost, sve pobjede zbog pandemije prolaze bez slavlja s publikom.

- Nevjerojatno, ali ljudi su nas počeli zaustavljati i pozdravljati na ulici, čestitati nam. Više se ne priča samo o Jugu, čak je i vaterpolo pao u drugi plan. Ali najviše nam smeta što nema gledatelja, što pobjede proslavljamo same. Jedva čekamo povratak publike. U doigravanje ulazimo s prvog mjesta, i naravno - idemo po titulu - poručila je Katarina.