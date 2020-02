Dudu preuzeo klub iz 11. eng. lige i doveo sina Gilberta Silve

Lokalni otočki medij Kent Online javlja kako se bivši hrvatski reprezentativac uključio u rad kluba iz 11. ranga engleskog nogometa Gillinghama i tamo doveo sina Gilberta Silve, Gilberta Silvu Juniora. U sve je to uključen Eduardov dugogodišnji prijatelj i biznismen Alex Bernardes.

Spomenuti Gillingham kroz rangove engleskog nogometa napreduje zavaljujući biznismenu kojem će sad pomoći Eduardo da Silva koji polako kreće u menadžerske vode, a sad je, kako piše Kent Online, u klub uložio šesteroznamenkastu svotu u internetsku agenciju Glow Move koja sponzorira klub.

Foto: Domagoj Antolić/Instagram

- Obožavao sam svaku minutu provedenu u Arsenalu, bio sam tamo kao kod kuće. Ovaj projekt je također nešto čemu se jako veselim. Pomagao sam neke projekte u Brazilu i drago mi je da isto mogu i ovdje - rekao je Eduardo i dodao:

- Alex mi je rekao da Gilberto Silva Junior želi igrati za nas, a ja sam mislio da je riječ o šali. Ipak, on je stvarno došao, a mi smo pobijedili u prve dvije utakmice u kojima je igrao - zaključio je bivši hrvatski reprezentativac.

NEW SIGNING ALERT! Great to catch up with Eduardo Silva (ex Arsenal and Croatia international) about GTFC project! Great things are coming. Stay tuned. pic.twitter.com/C0v9QUPDG7