TENISKA LEGENDA

Dugo im je i trebalo: Roger Federer ulazi u Kuću slavnih

Piše HINA,
Švicarac je proveo 310 tjedana na vrhu ATP ljestvice i osvojio 103 naslova. Jedan je od osam igrača koji su u karijeri osvojili sva četiri Grand Slama

Bivši švicarski teniski as Roger Federer među nominiranima je za ulazak u tenisku Kuću slavnih 2026. godine, a Argentinac Juan Martin del Potro i Ruskinja Svetlana Kuznjecova također su nominirani. 

Dvadesetostruki osvajač Grand Slama Federer najveće je ime među nominiranima za Kuću slavnih, a ljubitelji tenisa mogu glasati do 10. listopada. Švicarac je proveo 310 tjedana na vrhu ATP ljestvice i osvojio 103 naslova. Jedan je od osam igrača koji su u karijeri osvojili sva četiri Grand Slama, a 13 puta je primio i nagradu Stefan Edberg za profesionalnost i doprinos tenisu na terenu i izvan njega.

Wimbledon 2021 - Day Nine - The All England Lawn Tennis and Croquet Club
Federer, osmerostruki osvajač Wimbledona, povukao se iz tenisa u rujnu 2022. Ima profesionalni rekord od 1251 pobjede u pojedinačnoj konkurenciji i 275 poraza. Ima i olimpijsku zlatnu medalju u parovima i srebrnu u pojedinačnoj konkurenciji, a osvojio je i Davis Cup sa Švicarskom.

Među nominiranima za Međunarodnu kuću slavnih je i del Potro. Pobjednik US Opena iz 2009. smatran je jednim od najpopularnijih igrača, ali njegovu karijeru obilježile su brojne ozljede.37-godišnji del Potro pobijedio je Federera u pet setova u svom prvom finalu Grand Slama 2009., a 2016. predvodio je Argentinu do njezinog prvog naslova Davis Cupa i osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 2016. Četiri godine ranije osvojio je broncu u Londonu.

Wimbledon 2023 - Day Two - All England Lawn Tennis and Croquet Club
Kuznjecova je četverostruka pobjednica Grand Slama, osvojivši dva u pojedinačnoj konkurenciji i dva u parovima. Njen najveći naslov u pojedinačnoj konkurenciji bio je 2004. na US Openu i pet godina kasnije na Roland Garrosu.Igrala je u još dva finala Grand Slama i osvojila ukupno 18 naslova u pojedinačnoj konkurenciji i 16 naslova u parovima u karijeri. Njen najviši plasman bio je drugi u pojedinačnoj konkurenciji i treći u parovima. Tri puta je bila najbolja igračica u bivšem Fed Cupu, sada Billie Jean King Cupu, s Rusijom.

Web stranica Kuće slavnih tenisa također je nominirala novinarku Mary Carillo i službenika seniorske muške turneje Marshalla Happera u drugim kategorijama. Ukupno 270 pojedinaca iz 28 zemalja do sada je zaslužilo ulazak u Kuću slavnih, a najnoviji primljeni bili su Ruskinja Marija Šarapova i američki braća blizanci Bob i Mike Bryan.

Kuća slavnih nalazi se u američkom Newportu, a 2020. godine u nju je primljen i Goran Ivanišević.

