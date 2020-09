'Dugo smo razgovarali. Trebali smo nastaviti skupa do Eura, ali stigla je korona pa novi klub...'

"Sigurno da svi žalimo što je Ivan donio ovakvu odluku, ali ona je donesena i treba je prihvatiti. Jako sam motiviran da Hrvatska na Euro dođe s konkurentnom momčadi, i to je moj glavni cilj do kraja sezone"

<p>Sigurno je odluka o oproštaju od reprezentacije bila najteža samome Ivanu, i da svi mi to moramo poštovati i reći mu jedno veliko hvala za sve što je dao nogometnoj reprezentaciji i hrvatskoj državi, kazao nam je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Zlatko Dalić</strong> nakon što je službeno objavljena odluka Ivana Rakitića da iznenada kaže "zbogom" reprezentaciji.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić se oprostio od 'vatrenih'</b></p><p>Tako je Dalić nakon Daniela Subašića, Vedrana Ćorluke i Marija Mandžukića ostao bez još jednog stožernog igrača sa Svjetskog prvenstva u Rusiji.</p><p>- Kao što sam poštovao odluku njih trojice, tako ću poštovati i Ivanovu odluku. Svjestan sam koliko će mi nedostajati kao igrač, kao dokapetan, kao jedan od najiskusnijih i najvažnijih igrača. Nemam puno riječi kojima bih opisao kako se osjećam u ovom trenutku. Znam koliko je njemu bilo teško donijeti takvu odluku, a jednako je tako i svima nama teško prihvatiti da više neće biti s nama...</p><p>Razloge koji su Ivana nagnali na oproštaj od najdražeg dresa izbornik Dalić nije želio otkrivati. Naravno, ako pretpostavimo da zna o čemu je riječ.</p><p>- On je odlučio i mi to moramo respektirati, a ne dalje kopati po razlozima i pokušavati ih otkriti. Za mene je ovo kraj ove teme. Dugo smo jučer razgovarali, i oko poziva, i oko mogućnosti da nastupi na Euru, i oko svega skupa... I razgovor Luke, njega i mene nakon Rusije išao je u tom smjeru da nastavimo skupa do Eura. Ali korona je sve to malo prolongirala, Ivan je promijenio klub... Naravno da nam je svima žao što je ovako ispalo, ali ne mogu i neću ulaziti u detalje. Nisam ni drugima, pa neću ni njemu. Znam koliko mu je teško i koliko je dugo lomio tu odluku u sebi. No sada je to gotovo, Ivan je okrenuo novu stranicu u svom životu i jedino što nam sada preostaje je prirediti mu veliki oproštaj koji je zaslužio.</p><p>Izborniku ne preostaje ništa drugo nego okrenuti se mladima.</p><p>- Ivan je jedan od najvećih i najboljih naših igrača u povijesti, i teško da će ga netko tako brzo zamijeniti. Ali to je nogomet, činjenica je da dolaze novi igrači, da im treba dati priliku da igraju i stasavaju. Sigurno da bi im bilo puno lakše da mogu stasavati uz starije, ali neke stvari su se tako posložile - kaže Dalić, koji ne strahuje od još nekog sličnog iznenađenja.</p><p>- Igrači sami donose odluke, a ja ih sve respektiram. Naravno da bi nam nedostajao bilo tko ako ode, ali nema okretanja unatrag, idemo dalje, Nemojmo praviti veliku tragediju od stvari koje su u životu normalne.</p><p>Loš start u Ligu nacija izbornik neće dodatno pokvariti odlukom da mu to natjecanje posluži isključivo za isprobavanje novih igrača.</p><p>- Nikad Ligu nacija nisam shvatio kao neozbiljno natjecanje, pogotovo kad smo dobili skupinu s aktualnim svjetskim i europskim prvacima. Iz ova dva poraza koja smo doživjeli moramo izvući pouke, moramo pronaći i isprofilirati igrače koji će odigrati i stasavati protiv velikih protivnika u velikim utakmicama. Cilj je da ostanemo u elitnom društvu, da budemo konkurenti, i da pokažemo puno bolju igru i rezultate. U prošloj Ligi nacija dobili smo Vlašića, Brekala, Livakovića..., to nam je cilj i u ovom izdanju, da dobijemo par igrača koji će nositi igru reprezentacije u narednom razdoblju. Ali, nećemo zanemariti rezultat, uvjeren sam da je ovo jedini ispravan put...</p><p>Protiv Portugala i Francuske neki igrači od kojih se očekivalo da preuzmu igru su zakazali. Izbornik ih je uzeo u zaštitu.</p><p>- Razgovarali smo nakon Portugala i Francuske i rekao sam im da ne želim svaliti krivicu na njih, ja sam taj koji odlučuje o popisu, o nastupima, o taktici... Najlakše je sjediti u fotelji i kritizirati, ali to nije isto kao okupiti, pripremiti i voditi. Nemam problema s kritikom, svatko ima pravo na mišljenje, na komentar, na primjedbu, na kritiku... Slobodno kritizirajte, ja ću sve rado poslušati, nešto i prihvatiti, ali odavno sam prošao i stresove i navikao na pritiske da ne bih dalje nastavio po svom. Jako sam motiviran da Hrvatska na Euro dođe s konkurentnom momčadi, i ja ću se za to boriti u nastavku sezone. Nadam se da će nam povratak navijača na tribine biti dodatni motiv i poticaj da što spremniji i što bolji dođemo na Euro – zaključio je Dalić.</p>