'Dugo smo za Dimitrisa tražili priliku i klub poput Hajduka'

Nakon što je prije desetak dana Dimitris prošao liječnički pregled u Hamburgu potpisali smo trogodišnji ugovor s Hajdukom i sada čekamo razvoj situacije i završetak liga, kako bi se on i preselio u Split, potvrdio nam je menadžer novog igrača Hajduka Dimitrisa Diamantakosa, Grk Theofilos Karasavvidis.

Situacija s korona virusom zakomplicirala je cijelu situaciju oko transfera i malo odgodila službenu objavu, no zapreka nema. Diamantakos dolazi kao slobodan igrač, ugovor je već potpisan i u sljedeće tri sezone grčki bi napadač trebao zarađivati oko 250.000 eura godišnje gaže.

Foto: EXPA/PIXSELL

- Dimitris je igrač St. Paulija do 30. lipnja i do tada mora biti tamo, a nakon isteka ugovora će se priključiti Hajduku. Postoje neke naznake da bi se u Njemačkoj liga možda nastavila i iza 30. lipnja, no ne vjerujem da itko može prisiliti igrača da igra nakon isteka ugovora s klubom. Vidjet ćemo što kažu pravnici, što Uefa, što Hajduk..., ali ne zamaramo se previše, mi smo svoj izbor napravili i radujemo se novom izazovu i prvoj utakmici u dresu Hajduka – kaže Karasavvidis, koji se samo nasmijao na pitanje zbog čega su on i igrač izabrali baš Hajduk, iako je imao ponudu da ostane i u Njemačkoj.

Foto: Uli Deck/DPA/PIXSELL

- A zašto ne? Hajduk je veliki klub, jako poznat i van granica Hrvatske, klub koji svake godina igra u Europi, i to je dovoljno dobar motiv i razlog za potpis. Dugo smo tražili ovakvu opciju, i kad mi se javio kolega iz Splita Ivan Porobija i ponudio nam opciju dolaska u Hajduk, nismo dugo razmišljali. Hajduk je veliki izlog, klub koji ima sjajnu atmosferu na tribinama, koji se bori za trofeje... Naravno, dodatni plus je što su i trener i sportski direktor dali zeleno svjetlo i potvrdili da ga žele. Za Dimitrisa je ovo veliki izazov i prilika da se dobrim igrama vrati u reprezentaciju.

Iako je u zadnjem prijateljskom ogledu protiv Nürnberga Dimitris zamijenjen već u 37. minuti, nije bila u pitanju ozljeda kako su prenijeli neki hrvatski mediji.

- Nema govora o ozljedi, sve je u redu, to je bila odluka trenera kojom nismo baš pretjerano zadovoljni, ali, trenerova je zadnja. Nije se to trebalo dogoditi, nije bilo lijepo, ali vjerujem da je to dijelom uzrokovano i objavom kako napuštamo St. Pauli.

Foto: Uli Deck/DPA/PIXSELL

Iako se pojavila informacija da je Dimitrisov nadimak Spartanac, njegov manager prvi put je za taj nadimak čuo od nas.

- Lijepo zvuči, ali nije istina. Njega cijeli život zovu Dimi, vjerujem da će ga tako zvati i u Hajduku zbog toga što su naša Grčka imena i prezimena teška za izgovor. Ali, ako ga netko želi zvati Spartanac, neće puno pogriješiti, njega krase upravo takve osobine, i on sigurno neće imati ništa protiv, ha, ha, ha....

Theofilos Karasavvidis kaže da dobro poznaje klub u koji dovodi igrača i da će on biti pravi izbor.

- Mi smo Grci emotivni kao i vi u Splitu, siguran sam da će se on sjajno snaći i da će mu odgovarati atmosfera na Poljudu. Znam dobro atmosferu i grad, znam da je tu igrao i Savvas Gentsoglou, znam Igora Tudora i Jaira dok su bili u PAOK-u... Dimi će se jako dobro uklopiti, on je emotivac i veliki radnik, daje sve za momčad i može igrati na svim pozicijama u napadu. Nije tip igrača koji čeka da mu se lopta servira, on radi za momčad svih 90 minuta, brz je, jak u duelu... A to publika voli...

Zabijao je u prijateljskim ogledima Manchester Cityju, Liverpoolu, Milanu..., valjda će dijamant Diamantakos zasjati i u HNL-u...