Duje nije bio 'car', ali je Mario zato bio 'paša', debiji iz snova za Bradarića i Antu Budimira...

<p>Nakon lošeg rujna i poraza od<strong> Portugala</strong> i <strong>Francuske, </strong>listopad je počeo dobro. <strong>Mario Gavranović</strong> zabio je za vodstvo Švicarske, ali je viceprvak svijeta preokrenuo rezultat i pobijedio 2-1. Hrvatska je treći put u povijesti pobijedila Švicarsku, a ovo nam je bila prva pobjeda protiv Švicaraca nakon dugih 80 godina. <strong>Mario Pašalić</strong> bio je igrač utakmice, a odmah blizu njega su opet sjajni Livaković, strijelac Brekalo i dva debitanta Bradarić i <strong>Budimir.</strong> Debitanti su u asistirali za golove.</p><p><strong>Dominik Livaković 7 - </strong>Još jedna sjajna partija našeg Livija. Imao je opet nekoliko odličnih obrana, a svakako je najbolja ona u situaciji jedan na jedan suigraču iz Dinama Mariju Gavranoviću.</p><p><strong>Filip Uremović 6 - </strong>Bio je puno sigurniji na poziciji desnog bočnog nego prošloga mjeseca protiv Francuske. Nekoliko je puta dobro došao i naprijed. Ovom si je partijom možda kupio mjesto u prvih 11 i za utakmicu protiv Švedske. Odradio dobrih sat vremena.</p><p><strong>Domagoj Vida 6 </strong>- Bio je puno sigurniji od Ćalete. Kapetan je odradio dobar posao, bio je siguran u puno duela. Od njega smo u reprezentaciji naviknuli na dobra izdanja.</p><p><strong>Duje Ćaleta-Car 5 - </strong>Duje Ćaleta nije igrao izgledao kao "car" na travnjaku, pogotovo prvo poluvrijeme. Mario Gavranović mu je dva puta pobjegao, jednom je Ćaletu spasio Livaković, a drugi put je Gavranović zabio. Nedopustivo je da stoper od tako lucidnog centarfora stoji metar-dva, a baš je tako bilo kod Gavranovićeva gola.</p><p><strong>Dario Melnjak 6 - </strong>Protiv Francuske je bio slab, s razlogom smo ga kritizirali, ali ovo je bilo puno bolje izdanje. Nije Melnjak puno ispadao u obrani, a bio je dobar prema naprijed. Uostalom, namjestio je zicer Bruni Petkoviću.</p><p><strong>Milan Badelj 6 - </strong>Prolazio je puno testiranja, jako se potrudio da bude dio reprezentacije za tri listopadske utakmice. Odradio je prvo poluvrijeme i odradio je solidan posao. Zaslužio je veznjak Genoe prolaznu ocjenu za izdanje u St. Gallenu.</p><p><strong>Mateo Kovačić 5,5 - </strong>Bio je jako dobar protiv Francuske, a sad je opet to bila samo jedna prosječna partija veznjaka Chelseaja. od Matea očekujemo da bude lider kad na terenu nema Luke Modrića. Ništa posebno, moralo je biti bolje</p><p><strong>Josip Brekalo 7 - </strong>Došao je u Švicarsku dan prije utakmice priključio se posljednji, Wolfsburg nije bio sretan s njegovim dolaskom u St. Gallen. Brekalo je bio na desnom krilu, a zabio je na lijevoj strani, lijevom nogom. Sjajna golčina, zabio je Josip i drugu utakmicu zaredom. Odlično njegovo izdanje. </p><p><strong>Mario Pašalić 7,5 - </strong>Igrao je iza napadača, na poziciji centralnog veznog, istoj onoj poziciji na kojoj igra u Atalanti. Sudjelovao u akciji kod prvoga gola, a onda zabio drugi. Budimiru je dao loptu na krilo, a onda je dotrčao i zabio gol. Sjajno njegovo izdanje, prvijenac u "kockastom". Mario Pašalić je baš bio "paša".</p><p><strong>Domagoj Bradarić 7,5 - </strong>Bio je to njegov debi za reprezentaciju. Nije igrao na lijevom boku, već na lijevom krilu, a dojam je bio odličan. Imao je jednu priliku, sjajno je asistirao za gol Brekalu. Debi iz snova za beka Lillea. </p><p><strong>Bruno Petković</strong> <strong>5,5 -</strong> Počeo je akciju za izjednačujući gol i tako je barem malo ispravio lošu reakciju u velikoj prilici. Igrač Brunine klase mora zabiti gol sa 6-7 metara, bila je to odlična prilika, a on je promašio cijeli gol za dva metra. </p><p><strong>Marcelo Brozović od 46. minute 6 - </strong>Marcelo kao i uvijek odradi posao u vezi. Tako je bilo i u drugom poluvremenu kad je ušao u igru. Pokrenuo je mnoge akcije.</p><p><b>Marko Rog od 56. minute - 5,5 </b>- Marko je dobio više od pola sata. Odradio je solidan posao nakon ulaska u igru. </p><p><b>Ante Budimir od 57. minute 7 - </b>Ante je bio odličan. Prije nekoliko je dana riješio klupski status, potpisao je za Osasunu do kraja sezone, a u ovoj je utakmici pokazao kako je dobro napadačko rješenje za reprezentaciju. Bio je to njegov debi, a ostavio je odličan dojam kao i Bradarić. Sjajno je asistirao za pobjednički gol Pašaliću.</p><p><b>Tin Jedvaj od 62. minute 5,5 </b>- Ušao je pola sata, jednom je ispao na svojoj desnoj strani, ostalo je bilo solidno i dobro. Vidi se da u Bayer Leverkusenu ne igra na početku sezone, traži se, Tin. </p><p><b>Luka Modrić od 75. minute - </b>igrao premalo za ocjenu </p><p><b>Ivan Perišić od 75. minute - </b>igrao premalo za ocjenu</p>