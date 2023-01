Duvnjak: Još me muči Egipat, nismo im pokazali pravo lice

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je odličnu utakmicu protiv SAD-a i s pobjedom od 40-22 osvojila prve bodove na Svjetskom prvenstvu. Nakon poraza od Egipta 'Kauboji' su odigrali kako treba i uvjerljivo osvojili dva boda.

Rukometaši su nakon utakmice bili zadovoljni pobjedom i poručili da neće odustati od borbe za prolazak dalje.

- Protivnik nije bio na nivou kao Egipat, ali mislim da je bila drugačija energija na terenu. Krenuli smo opet malo u grču, bilo je 5-5, ali onda je sve sjelo na svoje i prvi bodovi su tu. Bili smo kakvi smo bili na pripremama, još uvijek mi je žao utakmice protiv Egipta jer nismo pokazali naše pravo lice. Danas je to bilo okej, opet ćemo pogledati video, popraviti sitnice i već za dva dana igramo protiv Maroka. Nadam se da će tada još bolje izgledati - rekao je Domagoj Duvnjak za RTL nakon utakmice.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Marin Jeličić dodao je da je utakmica s SAD-om poslužila kao "dobar trening" za Hrvatsku.

- Mislim da je nakon teškog poraza protiv Egipta, skupili smo glave, bili smo razočarani, znali smo da nije to to što smo radili 20 dana na pripremama. Nismo ispalili niti metak, ništa nije štimalo... Dogovorilo smo se na sastanku da ćemo se boriti do kraja dokle god postoji šansa.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

- Kada otvorite agresivnije obranu, tu se onda stvaraju kontre s lijeve i desne strane. To nam je falilo protiv Egipta, ali ne možemo Ameriku gledati kao sebi ravnog. Poslužilo je kao dobar trening i za naše samopouzdanje, ići ćemo utakmicu po utakmicu i nadamo se - rekao je Jelinić.

Ivan Martinović komentirao je da je reprezentacija ušla s ozbiljnim pristupom protiv SAD-a nakon njihove pobjede nad Marokom.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

- Nismo ih smjeli podcijeniti. Vidjeli smo da su dobili Maroko, tako da smo od početka pokazali agresivnost i 50 minuta odigrali kako treba. Gustoća je bila tu, vidjeli smo agresivnost, radili smo više prekida, to im nije pasalo. Mislim da smo uhvatili malo taj ritam, igramo ljepše i brže, imali smo večeras i dobar šut i tako treba nastaviti - Ivan Martinović.

