Duvnjak nakon 'šetnje' Arenom: Zagrebaši puno moraju raditi...

Rukometaši hrvatskog prvaka nisu mogli parirati puno boljem protivniku. Kiel je favorit za osvajanje Lige prvaka, a duo Sagosen-Duvnjak u ovom trenutku je najbolji na svijetu

<p><strong>PPD Zagreb</strong> izgubio je rezultatom 31-21 od njemačkog prvaka <strong>THW Kiela </strong>u zagrebačkoj Areni na startu Lige prvaka u četvrtak. Zagrebačka ekipa jednostavno nije mogla parirati puno kvalitetnijem suparniku.</p><p>Trener PPD-a <strong>Igor Vori </strong>(39) poslije teškog poraza bio je tužan, ali zna da je u ovom trenutku rezultat odraz realnosti iako se to teška srca mora priznati.</p><p>- Kad izgubiš deset razlike, ne možeš biti zadovoljan. Vidljivo je da Zagreb s kadrom i problemima oko sastavljanja obrane ne može parirati Kielu. Posebno kada je još Božović ostao bez snage nismo imali igrača za dva pravca. Drago mi je da smo pokazali htijenje, ali jednostavno nismo mogli - bio je iskren bivši pivot hrvatske reprezentacije, a zatim se nadovezao na sljedeće kolo protiv Veszprema koje neće biti ništa lakše:</p><p>- Nadam se da ćemo biti kompletniji, da ćemo imati sredinu zone, ali to su izuzetno teški protivnici…</p><p>- Bilo nam je jako teško posebno u okolnostima s praznim tribinama i da kažem da je dobro nakon -10 bilo bi čudno, ali bilo je i dobrog. Grč nam je napravio problem na startu, Kiel se lako otvorio, no ostalo je bilo OK. Neki su kod nas prvi puta igrali Ligu prvaka i to je veliko iskustvo. U pogledu napada i tehničkih pogreška možemo napredovati - vratio se na izgubljenu utakmicu.</p><p>Zagrepčani će svoje bodove i prolaz u sljedeću fazu natjecanja očito morati tražiti preko Aalborga koji je ipak razinu lošiji od Kiela i Veszprema.</p><p>- Još je rano pričati o prolasku. Gledao sam Aalborg koji igra i trči jako dobro. Ne možemo reći da je to ta utakmica, mislimo na najbolje u Veszpremu pa ćemo vidjeti što će biti.</p><p>Kapetan rukometne hrvatske rukometne reprezentacije, <strong>Domagoj Duvnjak</strong> (32), ovaj put bio je na suparničkoj strani. Do ove utakmice nikad nije s Kielom pobijedio u zagrebačkoj Areni.</p><p>- Mi smo bolja momčad, Zagreb ima mladu momčad, koja treba puno raditi i rezultati će doći. Imamo problem s Bilykom kojeg nema zbog ozljede, sezona je jako teška i duga, a ovo je bio samo početak - rekao je kapetan 'kauboja'.</p><p>- Imali smo dosta problema s pripremom utakmice, ali moji igrači su uživali u rukometu, dobro smo igrali i zadovoljni smo pobjedom, ali ovo je tek početak - bio je kratak i jasan trener Kiela <strong>Filip Jicha</strong>.</p><p>Od zagrebaša svakako treba spomenuti i učinak kapetana <strong>Mateja Ašanina</strong> koji je skupio 10 obrana unatoč katastrofalnoj igri obrane.</p><p>- Najvažnije je da je Liga prvaka krenula. Nemamo sreće s ozljedama, ne možeš parirati takav Kielu. Ima naznaka za napredak, ova godina će biti dobra škola - izjavio je golman PPD-a, a većina javnosti ipak misli da će svaka od sljedećih godina biti nova 'škola' akoo se nešto ne promijeni u klubu koji u ovom trenutku ne vidi 'svjetlo na kraju tunela'.</p>